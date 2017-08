Le président du comité de pilotage des concours directs de la Fonction publique 2017 des Hauts-Bassins, Bernard Béba a donné, le lundi 7 août, le top de départ de la composition des épreuves à Bobo-Dioulasso.

C'est au Lycée Ouezzin-Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso que le président du comité de pilotage des concours directs de la Fonction publique, session de 2017 des Hauts-Bassins, Bernard Béba a donné le top de départ des épreuves écrites, ce lundi 7 août. Ils sont au total 110 641 candidats en lice dans les Hauts-Bassins. Ces candidats ont 11 jours pour composer dans 99 concours de la Fonction publique répartis au niveau des régions. La première journée a concerné les concours de recrutement des agents des ressources humaines, d'éducateurs sociaux, de moniteurs d'éducation et d'agents d'élevage. L'émotion et la confiance animaient les candidats qui attendaient impatiemment le début des épreuves. En témoigne Franck Nazer Nana, un candidat au concours d'agent technique de l'élevage. « Je n'ai pas peur. Et j'espère que tout se passera bien. C'est ma toute première fois de passer un concours. Mon souhait est que mon nom figure sur la liste des admis», a-t-il laissé entendre.

Quant à Wendinso Nana, une candidate pour le même concours, elle était plutôt animée par la peur. « J'ai un peu peur, parce que c'est le début. Et cela fait trois fois que je passe les concours», a-t-elle dit. Selon le président du comité de pilotage des concours directs de la région des Hauts-Bassins, par ailleurs secrétaire général de la région, Bernard Béba, les épreuves se déroulent bien et sans incident majeur à Bobo-Dioulasso. Cependant, on enregistre quelques difficultés du côté des candidats que les organisateurs arrivent à gérer tant bien que mal. « Il peut arriver par moment qu'un candidat ne trouve pas son nom sur la liste officielle. En ce moment, nous nous référons au dossier physique, afin de pouvoir permettre au candidat de composer», a expliqué M. Béba. Il a aussi lancé un appel à l'endroit des candidats.

De ce fait, Bernard Béba a demandé aux candidats de se soumettre aux différentes consignes qui régissent l'organisation des concours directes de la session de 2017 sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Il s'agit, selon lui, de la non utilisation des téléphones portables et des montres pendant les différentes compositions. « Tout candidat qui ne respecterait pas ces consignes est considéré comme un fraudeur. Nous demandons également aux surveillants d'être vigilants pour le respect de ces consignes», a-t-il ajouté.