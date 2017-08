Burkina Faso: Le MPP reconnaissant envers ses militants handicapés

Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou et des bretelles Bassila-Manigri-… Plus »

Le représentant des bénéficiaires, Edouard Koro, a exprimé sa joie et sa fierté d'être membre du MPP. Il a traduit sa gratitude aux responsables du parti. « Nous avons fait un bon choix en venant au MPP qui nous a accueillis à bras ouverts malgré notre handicap », s'est-il réjoui. Il a également souhaité des actions similaires à l'intention d'autres membres handicapés à travers tout le pays. « J'espère que les choses deviendront de plus en plus roses pour nous les personnes handicapées », a-t-il ajouté.

Car, selon lui, leur handicap n'a pas été un frein à leur dévotion pour le parti. « Cette aide est une occasion pour nous de leur dire merci pour leur dévotion lors des différentes activités du parti et nous espérons que nous réduirons un tant soit peu leurs problèmes de mobilité », a-t-il déclaré. Il a aussi mentionné qu'en plus de ce don en matériel, le parti a accompagné la réalisation de 56 activités génératrices de revenus au profit de militants handicapés dans tout le pays. Il a interprété cela comme une aide à l'autonomisation de « nombreuses » personnes privées de leurs sens.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir, est reconnaissant envers ses militants handicapés. En effet, il leur a remis du matériel de mobilité, le samedi 5 août 2017 à Ouagadougou. D'un montant total de 15 millions de F CFA, ce matériel est composé de motocyclettes, de bicyclettes, de tricycles et moto-tricycles pour personnes handicapées moteur et sourds-muets. Selon le représentant du président du parti, Boureima Bougma, il s'agit pour le MPP de leur exprimer, à travers ce don, sa gratitude pour le combat mené lors des échéances électorales passées, de soulager, voire, d'améliorer les conditions de vie de ces militants, qu'il a qualifiés de braves.

