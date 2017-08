Burkina Faso: Faso Academy 2017 - C'est parti pour une nouvelle aventure !

Le professeur de musique, par ailleurs membre du jury, Jean Yves Bayala, a, au cours de la cérémonie, expliqué quelques défis que devront relever les compétiteurs. A l'en croire, tout le long des manches éliminatoires, les prétendants au titre devront rester vigilants et prêter une oreille attentive aux différentes sonorités qu'ils viendront à reprendre. Ceci, parce que «dans chaque chanson, il y a de petits pièges, des techniques musicales que les candidats devront maîtriser», a-t-il déclaré. Puis d'ajouter : «vous avez quelque chose de spécial en vous, alors gardez votre calme et écoutez bien la musique ».

48 candidats originaires des 13 régions du Burkina Faso prennent part à l'édition 2017. Les régions fortement représentées sont le Centre et les Hauts-Bassins qui comptent respectivement neuf et six candidats. Deux mois durant, les « académiciens » vont ainsi rivaliser de talents pour le titre de la «Voix d'or» et le trophée de trois millions de FCFA.

