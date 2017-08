Burkina Faso: Concours directs 2017 - Plus de 900 000 candidats aux portes de la FP

Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou et des bretelles Bassila-Manigri-… Plus »

A cela, il a ajouté l'ouverture de concours exclusivement réservés aux personnes en situation de handicap soit 7 concours pour 41 postes. Toutefois, il a souligné que pour cette session, la méthodologie des questions à choix multiple a été maintenue pour les épreuves comme les années précédentes. Tout en reconnaissant qu'il existe pas mal de polémique autour des « QCM », il a soutenu cependant que c'est la méthode « normale » dans le système d'évaluation des concours, car elles offrent plus de facilité dans la correction. « Dans beaucoup de pays et même aux Etats-Unis, on utilise cette méthode. Mais, il n'a jamais été établi que les cadres de ces Etats sont des agents de moindre qualité par rapport aux autres », a-t-il estimé.

«Je déclare ouverte la session 2017 des concours directs ». Par ces mots, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale Clément Sawadogo a lancé officiellement, les épreuves des concours de la Fonction publique, le lundi 7 août 2017 au lycée Nelson-Mandela de Ouagadougou. Pour cette session, environ 905 166 candidats sont en lice pour 11 096 postes à pourvoir. Le centre de Ouagadougou compte, à lui seul, environ 384 000 candidats répartis dans 552 commissions d'administration. Pour assurer le bon déroulement des épreuves dans ce centre, 15 874 surveillants et 1182 agents de sécurité ont été mobilisés.

