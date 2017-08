Burkina Faso: Sabcé aura un nouveau commissariat

Cela permettra de sécuriser non seulement les agents, mais aussi d'éviter qu'ils ne cohabitent quotidiennement avec les animaux», a-t- il dit. Abordant la question du personnel, Simon Compaoré a instruit séance tenante le directeur général de la Police nationale, Jean Bosco Kiénou, d'accroître le nombre de policiers dans la commune en portant de 13 à 20 le nombre d'agents d'ici l'inauguration du bâtiment prévue pour avant la fin de l'année 2017.

Il a remercié la mine pour son engagement aux côtés du conseil municipal dans toutes les initiatives de développement qu'elle entreprend. Rigobert Nassa a également souhaité que de telles initiatives se poursuivent pour le bonheur de la population de sa commune. Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré a indiqué que la construction de ce commissariat est une épine de moins pour son département qui s'est fixé pour objectif d'améliorer les conditions de travail des agents de sécurité. Il a souhaité que le commissariat soit construit dans les règles de l'art et dans les délais impartis. « Depuis que les attentats ont commencé à endeuiller notre pays, nous avons décidé de ne plus construire un commissariat ou une gendarmerie sans clôture.

C'est un bâtiment composé d'une administration et d'une salle de détention, le tout clôturé selon les normes recommandées par le ministère en charge de la sécurité qui sortira de terre à Sabcé. Il sera construit par la société minière Bissa Gold à 48 millions de F CFA dans un délai de trois mois. C'est ce que le directeur général adjoint de Bissa Gold, Dr Christian Ouédraogo a dit aux autorités et à la population de Sabcé. Pour le maire de la commune de Sabcé, Rigobert Nassa, ce projet est le premier fruit d'une cohabitation pacifique qui a commencé avec l'intervention du ministre en charge des mines dans la crise qui oppose régulièrement Bissa Gold à la population de Sabcé.

