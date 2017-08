Burkina Faso: Logobou - Ces mains invisibles qui siphonnent les recettes municipales

Près de cinq millions de F CFA de taxes collectées dans la commune de Logobou (plus de 500 kilomètres à l'Est de Ouagadougou) n'ont pas été reversés dans le compte administratif de gestion 2016. Le Conseil municipal, en sa séance du 14 juin 2017, consacrée à la révision du budget 2017, en a fait le constat sous fond de polémique. Détournement ou « mélange de comptes » ?

La commune rurale de Logobou semble avoir renoué avec ses vieux démons. La quiétude et la sérénité qui regagnaient la localité (après les sombres heures des manifestations des scolaires et des populations... ) ont fait place à un climat de suspicion et de méfiance avec une crise latente entre les acteurs politiques de la commune. Un an après son installation (le 29 juin 2016), l'exécutif communal est soupçonné de détournement de fonds et de malversations financières. Le 14 juin 2017, le Conseil municipal examine la gestion budgétaire 2016 de l'équipe dirigeante, sous haute tension. En effet, selon les informations recueillies sur place, la session budgétaire en question a donné lieu à de nombreuses contestations.

Dès l'entame, l'édile de la municipalité, Kondioa Yonli, aurait voulu que le compte administratif de gestion 2016 soit présenté oralement aux élus pour validation. Mais certains conseillers, à l'image de David Ouali, s'y opposent, exigeant une copie du document du budget pour suivre la présentation. « Il n'est pas question que je publie mon budget à la vue de tous », aurait rétorqué le maire. Il a fallu le président du Conseil régional de l'Est, Paripouguini Lompo, invité à la session, pour expliquer au bourgmestre que la requête des conseillers est la procédure normale. Des copies du compte administratif ainsi que du budget sont alors distribuées aux conseillers municipaux. « Des irrégularités » sont alors découvertes. Celles-ci concernent, d'abord, les recettes de la commune, courant 2016.

Des recettes sous-estimées

Sur plusieurs rubriques, les montants présentés sont en-deçà des sommes que les collecteurs pensent avoir perçues sur le terrain. Il en est ainsi des «produits de l'abattoir » où la ligne « taxe d'abattage » est créditée de 125 000 F CFA, et des « droits de place (marchés-marchands ambulants) » qui n'enregistrent que 50 000 F CFA au compte du « marché de Logobou ». Les conseillers sont convaincus que la collectivité a engrangé bien plus. Le président de la commission des affaires économiques et Finances, Georges Ouali, assure que les collecteurs ont des reçus de versement à hauteur de 700 000 F CFA au compte du marché de bétail de Naponsiga, 350 000 F CFA pour celui de Logobou et de 150 000 F CFA en termes de taxes d'accise au marché central de Logobou. M. Ouali relève 2 750 300 F CFA au titre de la taxe d'origine qui correspond à la perception du montant de 100 F CFA sur chaque sac de céréales qui quitte la commune rurale. Dans le même élan, le chef de poste vétérinaire de Logobou, Daouda Komi, présent également à la séance du Conseil municipal, ne cache pas non plus son mécontentement. Le montant de la taxe d'abattage perçue par ses collaborateurs au compte des animaux abattus dans les aires de la commune, est bien plus élevé que les 125 000 F CFA déclarés dans le document du compte administratif, gestion 2016. M. Komi détient des reçus de versement de plus de 500 000 F CFA.

Ce n'est pas la première fois, confie-t-il. « A chaque session, on note une grande différence entre les montants que nous versons auprès du régisseur et ceux qui sont déclarés », se plaint-il. Il dit avoir déjà évoqué la question sous le mandat de la délégation spéciale. « On (NDLR : les responsables communaux de l'époque) m'a demandé de ramener les quittances pour qu'elles soient comptabilisées, je l'ai fait et depuis, on ne m'a plus rien dit », se désole-t-il. La situation ne s'est visiblement pas améliorée sous le Conseil municipal actuel. Le maire aurait demandé tous les reçus pour vérification à l'issue de la session du 14 juin 2017. Le même sentiment de déception est perceptible chez le secrétaire général du marché de bétail de Naponsiga, Moribiga Kanfidini. Il détient des reçus de versement qui prouvent que les sommes perçues au titre du marché de bétail de Naponsiga s'élèvent à plus de 400 000 F CFA. Dans le compte de gestion, aucune somme n'a été déclarée au titre du marché de bétail de ce village. « Nous sommes sous le soleil à percevoir chaque fois les taxes auprès des vendeurs et acheteurs. C'est frustrant qu'à chaque fois, on déclare zéro franc au bilan de notre activité », confie-t-il, amer.

« Ils font du bruit pour rien »

Au cours de ladite session, il revenait principalement au régisseur de la mairie et au percepteur provincial de s'expliquer. Le responsable du service de l'état civil de la commune, Adjima Lompo, occupe en même temps la fonction de régisseur communal depuis 2013. Il assure qu'il lui est impossible de détourner un kopeck, quand bien même il exécute cette mission sans recevoir la rémunération y afférente. A son avis, c'est la perception qui a mélangé les comptes de la commune. « Le marché de Logobou n'a rien perçu en taxes, mais 50 000 F CFA ont été notés dans le budget. Si l'argent reste quelque part, c'est au niveau de la perception. Je ne peux pas falsifier quelque chose.

La traçabilité est bien faite. Les collecteurs reçoivent une quittance à chaque versement. Le registre est bien numéroté », se défend-il. De son côté, le percepteur de la province de la Tapoa, Ferdinand Ilboudo, tente de minimiser les soupçons de détournement de fonds dans la municipalité. Il assure qu'il n'y a aucune malversation et que les sommes en cause ont été effectivement prises en compte. Il indique cependant que c'est dans les détails des différentes rubriques que les montants clochent. Selon lui, le régisseur ne donne pas des explications sur l'origine de l'argent qu'il vient verser. « Dans ce cas, nous imputons le montant au hasard », explique-t-il.

Dans un fichier enregistré sur son ordinateur, on peut effectivement lire 50 000 F CFA au compte du marché de Logobou, 150 000 F CFA à Naponsiga et bien d'autres montants au compte d'autres marchés pour un total de 800 000 F CFA. « Ce qui est intéressant, c'est que les 800 000 F CFA ont été effectivement reversés, même si les détails ne sont pas précisés. Les conseillers ne l'ont pas compris. Il leur est difficile d'accepter qu'il soit indiqué zéro franc dans certains marchés, alors que des taxes ont été perçues », commente-t-il. Seulement, cette somme (800 000 F CFA) ne figure pas dans le compte administratif présenté au Conseil municipal. Manquant visiblement d'arguments, il soutient que son ordinateur était « cramé » lors de la session si bien qu'il n'a pas pu donner tous les détails aux conseillers.

Toutefois, M. Ilboudo insiste, il ne peut y avoir de malversation de leur part. « S'il y a manque, c'est nous qui payons », assure-t-il. Dans tous les cas, se défend-il, les versements se font auprès de ses collaborateurs et non à son niveau. « Ils font du bruit pour rien », martèle-t-il. De son avis, ce n'est pas un problème qui nécessite un contrôle.

Dans son entrain, il nous conduit dans sa résidence située derrière son service afin de faire constater le volume de travail qu'il fournit pour reconstituer les comptes de 2016. Des documents, posés pêle-mêle sur les fauteuils, décorent le salon. En tout état de cause, le percepteur a rassuré les conseillers qu'il va « grouiller » éclaircir les comptes d'ici à la prochaine rencontre prévue pour septembre prochain.

Une exagération des dépenses

Outre ces « irrégularités » observées au niveau des recettes, les conseillers municipaux ont également eu une attention particulière sur des sommes qui leur ont paru surfaites dans le volet des dépenses. Il y a notamment les montants de 1 853 372 F CFA dépensés pour l'entretien de bâtiments, de 2 720 000 F CFA pour l'entretien et la réparation de véhicules à deux roues, de 1 212 000 F CFA pour indemnités dues aux conseillers, de 2 325 000 F CFA comme autres charges exceptionnelles. Il y a également la somme de 51 212 080 F CFA dépensées au titre des « autres travaux de la collectivité territoriale » dans le volet investissement. Aucun des conseillers approchés ne reconnait avoir reçu d'indemnité. Pire, ils sont tous surpris du montant déclaré pour ce compte.

Aussi ont-ils voulu en savoir davantage sur la mention « autres » pour certaines dépenses. « Aucune précision ne nous a été donnée sur ce qui a été réellement fait », confie le conseiller Francis Ouoba. Les discussions ont surtout achoppé sur une question d'achat de gaz au profit des sept Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de la commune. Le montant de 2 160 000 F CFA est mentionné dans le compte de gestion comme ayant servi à cet effet. « Faux » !, rétorque les majors des CSPS présents à la rencontre et parmi eux, l'Infirmier-chef de poste (ICP) de Logobou, Boureima Bocoum. « Depuis ma prise de fonction en octobre 2016, je n'ai rien reçu de la mairie. Le matériel de bureau avec lequel nous travaillons jusque-là relève de la dotation de 2015 », précise-t-il.

Il ajoute que sur toute l'année 2016, seule une bouteille de gaz de 12.5 Kg a été remise au centre de santé de Nagaré et deux autres à celui de Mordini. Toutefois, le comptable leur a signifié que le marché du gaz a été confié à un fournisseur à Diapaga, qui aurait fait banqueroute, par la suite. Ce qui conforte davantage les conseillers dans leurs soupçons de malversation. Pour s'en convaincre, nous avons contacté la société en question, « Petro Gulmu ». Le responsable, Salif Couldiaty, est catégorique : « Nous n'avons jamais été en relation avec la mairie de Logobou ». La question suscite même une pointe d'exaspération chez l'homme d'affaires de Diapaga. « S'ils continuent à associer notre nom à leurs affaires, nous porterons plainte pour diffamation. Petro Gulmu n'est pas en faillite et n'a jamais été sollicitée par la mairie de Logobou pour fournir du gaz », insiste-t-il.

En l'absence du maire et du secrétaire général de la mairie, c'est le comptable, Ounani Lompo qui se soumet à nos interrogations. Ce dernier feint d'abord d'ignorer l'affaire qui empoisonne l'atmosphère à Logobou, avant de reconnaitre à demi-mot les faits. Mais, il soutient que le bourgmestre est déjà « dans un processus pour faire la lumière sur le problème ». Et que les investigations de Sidwaya auprès des différents acteurs concernés, partout dans le département, vont contrecarrer le travail de son « patron ».

Le maire accuse Sidwaya...

Contacté, le maire nous demande de lui faire signe lorsque nous serons de retour à Ouagadougou. Nous le recontactons le dimanche 2 juillet. Mais, il déclare être en route pour sa commune d'où il ne reviendra que le dimanche suivant. Le mardi 4 juillet, c'est lui qui nous joint au téléphone pour fixer un rendez-vous le lendemain, 5 juillet 2017 à Ouagadougou. L'entretien a effectivement lieu. Le bourgmestre commence par rassurer qu'il n'y a aucun problème dans sa commune. Selon lui, ce sont « des opposants » au sein même de son parti qui inventent des choses pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Par la suite, il reconnait que des irrégularités ont été notées dans les recettes déclarées de la municipalité de Logobou. « Je suis au courant et je suis en train de travailler pour mettre les choses au clair », affirme-t-il. Qu'en est-il des autres zones d'ombre attenant aux dépenses ? Là, la tension monte d'un cran. Le maire est persuadé que nous avons été envoyés à Logobou par « ses opposants » et assure qu'il n'y a rien de problématique dans sa gestion. Sur la question du gaz, nous lui communiquons ce que nous avons eu comme réponse auprès de Petro Gulmu. L'édile déclare qu'il n'en sait rien. Est-ce que des choses peuvent se faire dans son dos, puisqu'il est plus fréquent à Ouagadougou ? Il assure que non. « Je suis au courant de tout. Même de tout ce que vous avez effectué là-bas, les gens que vous avez interrogés, on me rapporte tout », ajoute-il.

Puis, il s'emporte et nous interdit de publier le contenu de notre entretien. Si nous voulons sa version, ajoute-t-il après s'être rétracté, il nous faut le retrouver dans « sa » commune. Parce que nous n'avions pas le droit de nous y rendre et de faire un travail sans le consulter au préalable. Contacté plus tard par le directeur des rédactions de Sidwaya, il est d'accord pour nous recevoir une seconde fois et promet de programmer une rencontre. Le jeudi 13 juillet, nous le rappelons et il nous informe que son comptable arrive à Ouagadougou, le vendredi 14 juillet, « avec toutes les preuves » et qu'ils nous recevraient tous les deux le lendemain samedi. Jusqu'à ce que nous décidions de mettre sous presse le présent écrit, le maire n'a pas encore réagi.

Jusqu'où peut mener une inimitié politique ?

Nous avons été suivis pratiquement à la trace tout le long de notre trajet. Tous les conseillers ont été interrogés par des envoyés, soit du camp du maire, soit des frondeurs, pour savoir ce sur quoi a porté l'entretien avec les journalistes. Jusqu'au maire de Diapaga, que nous avons approché dans le cadre d'un tout autre sujet. A la clé, des menaces à distance. Le maire de Logobou nous a d'ailleurs promis qu'il fera payer toute personne qui viendrait à salir son nom, même si pour ça, il devra sacrifier sa fortune, ses enfants... et « même si la personne entre dans un trou ».

Une guéguerre politicienne ?

Notre séjour à Logobou pour comprendre les soupçons des malversations qui subsistent a permis de comprendre que le malaise au sein du Conseil municipal a ses racines depuis le jour de l'élection de l'exécutif communal. Les ordres seraient venus « d'en haut ». C'est le « gourou politique » de la localité qui a désigné l'équipe dirigeante de la commune. Son choix s'est porté sur Kondioa Yonli comme maire, au grand dam de certains qui lorgnaient la place. Leur principal grief est que M. Yonli est analphabète et réside principalement à Ouagadougou où il tient le centre de ses activités. Ce qui n'est pas illégal, mais contrevient aux règles du parti qui a la majorité absolue des postes de conseillers dans la localité. Une dose d'amertume a donc pris racine auprès des élus, persuadés que l'illettrisme et la résidence ouagalaise de M. Yonli sont des handicaps à une bonne gestion de la commune. Ce dernier est convaincu que c'est plutôt des conseillers qui, déçus de ne pas bénéficier des postes nominatifs et des marchés d'entreprise qui leur avaient été promis avant les campagnes électorales, lui cherchent noises...