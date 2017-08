Tunisie: Dure, dure la reconstruction

Qu'on le veuille on non, Chiheb Ellili, selon un bilan chiffré, a laissé les meilleures impressions. Ce n'était pas dans les cordes du club de Bab Jedid de marquer plus de 70 buts en championnat, Coupe de Tunisie et Coupe de la Confédération africaine en une seule saison.

Le Club Africain a réussi ce pari lors de l'exercice 2016-2017. Et d'un. De deux, Chiheb Ellili a gagné son premier titre, la Coupe de Tunisie. Un titre après lequel le Club Africain courait depuis 17 ans, la dernière coupe ayant été gagnée en 2000 face au CSS. L'autre mérite de Chiheb Ellili est d'avoir qualifié le Club Africain au tour des groupes, puis en quart de finale de la coupe de la CAF.

Cela pour dire qu'on ne sait quelle mouche a piqué Slim Riahi pour laisser partir Chiheb Ellili. Lunatique comme il est, le président du Club Africain a effectué un virage de 360 degrés. Il a carrément changé de cap en optant pour l'école italienne en recrutant, Marco Simone. On connaît certes l'international italien, mais pas l'entraîneur. Simone a surtout travaillé dans des clubs de second plan aussi bien dans son pays qu'en France.

Sa carte de visite, en tant qu'entraîneur, n'est pas riche. Nous voulons bien nous tromper à son sujet, mais la première question qui se pose est de savoir quel pourrait être l'apport de Marco Simone sur le plan africain. Va pour le championnat national où il pourra faire son apprentissage au fil des journées de la compétition. Et sur le plan continental?

Besoin de renforts

On doute fort que le coach puisse aller loin dans cette épreuve continentale. Celle-ci demande un effectif de valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des joueurs africains ont certes atterri au club, mais est-ce suffisant? Quand on sait que quelques joueurs cadres sont allés monnayer leur talent ailleurs, à l'instar de Haddadi, Ben Mustapha, Srarfi, Oueslati cédé définitivement à Al Fath d'Arabie Saoudite, Rusike et récemment Ghandri qui va opter pour une équipe belge, sans compter Meniaoui qui aurait encore constitué une bonne solution de rechange, on se demande quelle allure aura le Club Africain cette saison? L'équipe est en pleine mutation. Marco Simone a une approche totalement différente de celle de son prédécesseur.

Lors des deux matches amicaux disputés face à l'Olympique de Médea (Algérie) puis l'ES Zarzis, le coach a prouvé qu'il est un adepte du 3-5-2. Pour adopter ce choix, il faut disposer des joueurs adéquats. Si Abdi pourrait tirer son épingle du jeu, puisqu'il peut évoluer comme excentré (il a les qualités pour), le problème est plus épineux sur le flanc droit de la défense.

En effet, Belkhither est d'abord un arrière de métier et pas un milieu de terrain. Il n'a pas les mêmes qualités que Abdi d'où un déséquilibre certain. Marco Simone devra penser à cela. Tout comme il devra demander des renforts, s'il veut ménager sa monture.