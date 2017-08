Tunisie: Une marque déposée

S'il est difficile de juger une équipe et de lui attribuer une valeur sportive, l'attraction que ne manque pas souvent de susciter l'Espérance, notamment à travers le jeu qu'elle développe et le comportement de ses joueurs sur le terrain, ne laisse point indifférent.

Elle est susceptible de créer les exploits et de leur donner un sens tout à fait particulier. Avec des ambitions renouvelées, des défis sans cesse relevés, elle constitue un moteur de croissance évidente pour le football tunisien.

Originale, innovante, avant-gardiste, l'EST inspire une image moderne et forte du football. L'idée qu'elle donne, et qu'elle se donne, est celle d'une équipe qui tient à ne se priver de rien.Des grandes choses, comme des petits riens. La réussite et les palmarès ne sont pas seulement d'ordre technique. Mais aussi et surtout de tout un environnement. Beaucoup de choses ont été accomplies. Pas uniquement sur le terrain. Mais également là où se conçoit et s'oriente l'avenir du club.

L'Espérance, c'est avant tout une marque déposée, une réputation, une base de passionnés, une histoire, parfois même un mythe. Elle mobilise les mordus et les férus et elle gratifie souvent d'un spectacle hors pair. Dans ses différentes épreuves, elle se revendique comme un levier de vertus sportives, véhiculant des valeurs positives et offrant une visibilité de premier plan.

L'espérance dans son meilleur, c'est le football bonheur. Un style plus qu'un mode de comportement.

Bien qu'elle ait été l'une des principales équipes favorites, sa troisième consécration arabe n'était pas facile à obtenir. Dans la littérature sportive, la réussite espérantiste n'est pas seulement l'œuvre de ses joueurs sur le terrain, mais aussi celle du dévouement de ses différents acteurs. Un signe de reconnaissance peut être ainsi accordé au président du club, Hamdi Meddeb, dont l'œuvre et la politique se démarquent solennellement des sentiers battus. Si sa méthode en tant que premier responsable du club permet de déterminer un mode de travail et une stratégie à court et à long terme, elle repose sur une logique qui fait du football et de l'accomplissement des joueurs le centre du travail élaboré, mais aussi celui qui doit encore se faire, indépendamment des acquis déjà obtenus.

Le degré d'accomplissement auquel l'EST est arrivée ne l'empêche pas d'évoluer et de se fixer de nouveaux objectifs.

L'une des principales vertus de l'équipe a été de tout temps, et l'est encore et toujours, cette aptitude à se remettre constamment en question. Chose qui ne manque pas à chaque fois de lui indiquer le chemin à suivre, mais aussi ce qui lui avait échappé déjà.

L'esprit du jeu est toujours de nature à évoluer. A prendre une nouvelle forme, une autre dimension.

Au-delà de tout constat, la civilisation du football restera toujours celle d'une équipe qui incarne des moments historiques. Des moments inoubliables et qui montrent la voie...