Cameroun: On parle impact environnemental au sud

Le Minepded a recommandé aux participants, l'appropriation des enseignements reçus, afin que le comité interministériel puisse continuer de s'affirmer comme un instrument efficace de développement durable et d'apporter sa contribution à faire du Cameroun un pays plus prospère, où l'environnement est respecté.

Pour mieux asseoir ces visées, les travaux ont été axés sur des exposés, allant du régime foncier, domanial et l'évaluation environnemental et social, à la sécurité des immeubles, autres établissements et évaluation environnementale, en passant par la typologie des forêts et l'évaluation environnementale et sociale.

Pour Pierre Hele, ce séminaire est important, il s'agit, a-t-il précisé, de la mise à niveau d'un groupe chargé d'émettre des avis motivés, concernant les impacts qui peuvent provenir de différentes activités socio-économiques, menées au quotidien. Après étude d'impact de l'activité menée, au niveau social, économique et biophysique, tous les effets positifs sont recensés et des mesures sont proposées par le comité pour bonifier.

Sous la présidence de Pierre Hele, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (MINEPDED), ces membres des différents sectoriels ont pris part à ce forum d'échange qui leur permettra de prendre de meilleures décisions, pour délivrer, ou ne pas délivrer des certificats de conformité environnementale aux maîtres d'ouvrages et promoteurs de projets.

