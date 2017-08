Cameroun: Examens officiels - La session 2017 en chiffres

Concrètement, pour les examens de niveau baccalauréat, sur 128 626 candidats inscrits, 122 553 ont composé pour 60 121 admissions. Dans le détail, les séries et spécialités industrielles présentent un taux de réussite de 63,05% contre 51, 48% en 2016. Les séries et spécialités commerciales, quant à elles, se situent à 60,42% contre 54,48% en 2016.

La poussière des célébrations retombée, les youyous tus, le temps est venu de voir plus clair dans les performances des candidats aux différents examens. Dans les données statistiques disponibles à l'Office du baccalauréat du Cameroun, l'on peut d'ores et déjà constater une légère hausse du taux de réussite dans la plupart des examens.

Le taux de réussite en légère hausse pour tous les examens organisés par l'Obc et le Minesec. Sauf pour le bac général et les brevets d'études professionnelles industrielles.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.