Ile Maurice: L'éducation hors du circuit classique

À l'occasion du 7 août, qui est la Journée internationale de l'éducation, zoom sur quelques ONG qui donnent la chance d'avoir une éducation hors du circuit classique à des enfants ou des jeunes en difficulté scolaire, notamment à cause d'une non-adaptation au système éducatif dominant.

S.E.N.S : gérer les troubles d'apprentissage par une attention individualisée

Depuis maintenant 25 ans, la Special Educational Needs Society (S.E.N.S) est une ONG qui incite les enfants à besoins spéciaux à développer leurs capacités d'apprentissage et d'autonomie. À travers son école, la Ruth School, basée à Rose-Hill, S.E.N.S prend en charge des enfants porteurs de troubles du comportement et d'apprentissage, notamment de dyslexie.

Âgés entre cinq et 15 ans, les enfants enregistrés à S.E.N.S sont ceux qui n'ont pu s'adapter au système éducatif «mainstream», viennent de régions difficiles ou ont des problèmes de santé. Ici, c'est le système qui s'adapte à eux, en leur offrant une attention individualisée.

Zeenat Sairally, manager de l'école, explique que S.E.N.S mise beaucoup sur la formation de son personnel afin de s'assurer que la meilleure prise en charge possible soit effectuée. «Notre programme est taillé sur mesure pour les enfants.

À chaque période de vacances scolaires, nous organisons deux semaines de formation avec les éducateurs, les thérapeutes et d'autres professionnels, lors desquels nous travaillons sur les bases de l'éducation spécialisée, le curriculum adapté, les différentes techniques et stratégies à adopter en classe et surtout, sur des études de cas.» Les parents sont aussi impliqués et sont invités à des ateliers une fois le mois.

Si l'école Ruth se base sur le programme que l'État a établi pour les enfants à besoins spéciaux, elle l'adapte cependant à sa méthode. Cette dernière comprend la phonétique (basée sur le son) pour aider l'enfant à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

Pour que leurs enfants intègrent l'école, les parents remplissent une demande de bilan et participent à une évaluation complète visant à situer les difficultés de l'enfant.

Selon son niveau, il est ensuite placé dans une des classes adaptées : la pré-alpha, pour des enfants qui n'ont pas les compétences de niveau préscolaire - l'alpha, pour des enfants qui sont prêts à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture - l'oméga, pour les enfants prêts à passer à une étape supérieure, notamment les nouveaux examens du Primary School Achievement Certificate des grades V et VI.

L'enfant bénéficie simultanément de l'attention d'éducateurs spécialisés, thérapeutes (ergothérapeutes, orthophonistes, etc.) et psychologues, selon ses besoins. Des activités complémentairessont greffées aux classes académiques :yoga, musique, créativité, living values, sports et sorties éducatives. Les journées scolaires sont de 8 h 30 à 14 h 30.

L'un des objectifs est que l'enfant rattrape le retard accumulé dans le système éducatif dominant et réintègre le système classique. La Ruth School s'occupe de la prise en charge du transfert de l'enfant dans une école «mainstream», une fois qu'il est prêt. «Cette étape est difficile car les parents ont peur de voir leur enfant régresser. Mais elle est nécessaire car elle permet de libérer la place pour des enfants en attente», poursuit Zeenat Sairally.

Petit plus de la Ruth School : le bâtiment de l'école se situe dans la cour d'une maison de retraite, ce qui permet de favoriser un système intergénérationnel, bénéfique à la fois aux enfants et aux personnes âgées, car ces dernières sont intégrées à la vie scolaire et sont invitées à toutes les activités de l'école.

«Pour les enfants qui intègrent l'école avec un niveau très bas de confiance en eux, cette démarche les aide à jeterun autre regard sur leurs perspectives d'avenir. Pour les résidents de la maison de retraite, ce contact leur permet de gérer leurs sentiments d'isolement», soutient Zeenat Sairally.