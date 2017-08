Ile Maurice: Vallée-Pitot - Son beau-frère lui tranche le pouce

Dimanche, Moosa Mungroo est sorti pour s'asseoir devant sa maison. Il a commencé à lancer des jurons. Yaseer Moollan n'a pu accepter un tel comportement. Une dispute a alors éclaté entre les deux beaux-frères et cela a vite dégénéré en bagarre après que le suspect a lancé : «Gété ki to pou kapav fer. Séki éna pou fer mo pour fer zordi.»

Une énième dispute familiale a viré à la bagarre, dimanche soir. Yaseer Mohammmad Moollan, un maçon de 27 ans, a été agressé au sabre et roué de coups par son beau-frère, Moosa Mungroo, à Vallée-Pitot. Résultat : il a eu le pouce et le tendon de la main droite coupés et une dizaine de points de suture. Quant au présumé agresseur, un récidiviste notoire de 41 ans, il a été arrêté sous une accusation provisoire d'agression avec préméditation.

