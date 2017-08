Madagascar: AFT - Salon des jeux de la société pour les vacances

Les jeunes aiment jouer mais ne savent pas toujours où aller.

Ce sont les vacances, et le temps que les plus chanceux fassent le voyage des grandes vacances, ceux qui restent sur Tana peuvent éviter de s'ennuyer en allant jouer tous les jours à l'AFT. Et pas à n'importe quoi, puisque comme chaque année, l'AFT organise le salon des jeux de la société, qui a débuté hier et qui s'y tiendra jusqu'au 21 août.

Pour cette 22e édition, on y retrouvera un peu de tout. Echecs, jeu de dame, jeu de Go, Fanorona, Katro, Uno, 1000 bornes, et Sudoku. Marcel Razafindrabe, l'inventeur à l'origine de cette initiative, Jaona Razafimahefa, Président du club « Echecal », et Manitra Razafindrabe, Directeur Technique National de la Fédération Malagasy de Jeu de GO ont fait appel aux différentes fédérations concernées : go, fanorona, scrabble, bridge, échecs pour rendre l'évènement encore plus intéressant.

Cela fait plus de 20 ans maintenant que l'AFT organise ces jeux, visant non seulement à distraire les jeunes avec des jeux intellectuels, mais aussi à promouvoir la culture à la fois malgache et étrangère, tout en proposant des activités ludiques.