Madagascar: Shell Extra Challenge - Serge Razanamahenina, grand champion

Le gagnant de la grande finale du Shell Extra Challenge organisé par Vivo Energy Madagascar.

La Grande finale du Shell Extra Challenge s'est tenue le 16 juillet dernier. Ce concours consistait à aller le plus loin possible avec la même quantité de carburant.

Organisé par Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les produits et services Shell dans la Grande-île, la grande finale du Shell Extra Challenge consistait à faire concourir les clients gagnants des villes d'Antananarivo, Toamasina et Antsirabe où se sont déroulés les éliminatoires, durant un mois. Selon les organisateurs, le jeu consiste à faire concourir les utilisateurs des carburants différenciés, les Shell Super Extra et Shell Diesel Extra pour vivre une expérience unique visant à économiser du carburant.

« Les participants avaient été tirés au sort dans chaque ville, et après avoir bénéficié d'une formation en conduite défensive et économique, ont par la suite été pré-qualifiés suivant des tests de conduite psychotechniques et pratiques, la sécurité routière demeurant une des priorités pour Vivo Energy Madagascar. Vivo Energy Madagascar leur a ensuite mis à disposition un véhicule neuf, la Suziki Jimny en utilisant du Shell Super Extra, avec lequel ils ont parcouru un trajet préalablement délimité d'environ 50 km; à l'issue du parcours, l'heureux gagnant est celui qui a parcouru le trajet avec le moins de carburants », ont expliqué les organisateurs du jeu.

Prix. Les 3 heureux champions de l'économie de carburant de chaque ville, qui avaient déjà remporté chacun un an de carburant, ont à nouveau parcouru chacun les 50 km pour repartir cette fois-ci avec un véhicule neuf la Suziki Jimny, commercialisé par SICAM, le partenaire de l'évènement. « Introduit à Madagascar depuis décembre 2015, les carburants différenciés de Shell, le Super Extra et le Diesel Extra ont fait beaucoup d'heureux conducteurs en offrant des avantages inégalés dans le monde de l'automobile : des carburants leur offrant pour plus de kilomètres, au même prix, tout en protégeant leurs moteurs », soutiennent les promoteurs de la marque.

D'après les explications, la qualité de ces carburants est similaire à ceux distribués dans plusieurs autres pays où Shell est présente. « Ces carburants sont conçus suivant une formulation unique, après plus de 100 ans de recherche dans les laboratoires de Shell », affirment les représentants de la marque. En effet, Vivo Energy Madagascar confirme une nouvelle fois sa volonté de répondre aux besoins de sa clientèle en leur démontrant qu'en associant un carburant de bonne qualité et une bonne technique de conduite, il est possible d'économiser davantage.