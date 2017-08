Madagascar: Football Poule des As - Un duel au couteau entre COSFA et Adema

Une très bonne entrée en fait pour les amoureux du football on le sait, très impatients d'être à dimanche dans ce même stade avec ce très prometteur Barea- Palencas Negras angolais. Le match de la dernière chance pour les Malgaches qui ont intérêt à ne rien lâcher dans la perspective d'une première qualification à la phase finale de la CHAN 2018 au Kenya. On en reparlera...

On connaîtra ce mercredi, à Mahamasina à partir de 14h30, le deuxième représentant de la Ligue d'Analamanga à la Ligue des champions de football. Si le titre n'a pas échappé à Elgeco Plus qui plane sur un nuage et qui espère cette fois décrocher le jackpot, la Ligue d'Analamanga a dû passer par cette Poule des As réunissant les quatre équipes se trouvant juste derrière Elgeco dans le classement final de l'édition 2017.

