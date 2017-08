Madagascar: Une course effrénée pour séduire le peuple de Dieu

Karl Marx a qualifié la religion d'opium du peuple. Aujourd'hui plus qu'hier, la citation de cet homme illustre explique cette volonté des hommes politiques malgaches d'essayer de capter ce désir de spiritualité d'une grande partie de la population malgache.

A l'approche de l'élection présidentielle de 2018, ceux qui aspirent à la magistrature suprême font une cour effrénée à ces braves gens qui préfèrent se tourner vers le Seigneur pour leur salut.

Une course effrénée pour séduire le peuple de Dieu

Les Malgaches se sentent aujourd'hui désemparés et les aléas de la vie les poussent aujourd'hui plus qu'hier à trouver refuge dans la religion. Les millions de personnes qui sont portés par la foi sont enclins à considérer avec sympathie si ce n'est plus, les hommes politiques manifestant la même ferveur qu'eux. Les deux candidats déclarés, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina le font même très habilement et espèrent en récolter les fruits en 2018.

L'offensive de charme en direction des chrétiens s'est faite plus pressante ces derniers temps. Aujourd'hui, bien que les ouailles auxquels il s'adresse ne soient pas tout à fait les mêmes, le pasteur Mailhol n'entend pas se laisser supplanter sur son terrain. Celui qui a annoncé à deux reprises arriver au pouvoir sans passer par la case des urnes a décidé de franchir le Rubicon. Plutôt que d'attendre une hypothétique installation à la tête de l'Etat par la volonté divine, il espère y arriver de manière plus conventionnelle.

Cette fois-ci, ce sont les électeurs qui lui accorderont leur suffrage. Cette déclaration de candidature a suscité de nombreux commentaires, mais après tout, c'est son droit de le faire. A plus d'un an de l'élection présidentielle, ce n'est que la prémisse d'une course engagée par les candidats pour attirer l'adhésion des chrétiens.

Certains ont pris de l'avance, d'autres vont dans les mois à venir se déclarer et essayer de combler leur retard. Une fois de plus, les uns et les autres vont multiplier les professions de foi pour parvenir à leur objectif : obtenir les voix de ces hommes et ces femmes qu'ils veulent séduire et qu'ils risquent d'oublier une fois qu'ils seront au pouvoir.