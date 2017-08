Madagascar: Forces de changement - Descente dans la rue en vue

Elles vont notamment défendre la liberté d'expression. Les Ratolojanahary Maharavo dit Doudou, Radanoara Julien et Randrianambinina Alphonse ont tenu ainsi une conférence de presse, hier, au siège de l'Akfm, à Andravoahangy Ambony pour expliquer que la liberté d'expression est inscrite dans la Constitution et qu'elle est également reconnue sur le plan international. Des démarches seront ainsi entreprises auprès des autorités compétentes dans ce sens. Au cas où cette plateforme n'aura pas gain de cause, elle fera une descente dans la rue, sans avancer toutefois une date.

