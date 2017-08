Madagascar: Claudine Razaimamonjy - Liberté provisoire impossible

Placé sous mandat de dépôt à la prison d'Antanimora le 24 juillet dernier, ce haut responsable a bénéficié d'une LP quatre jours seulement après sa mise en détention préventive. De source bien informée, Claudine Razaimamonjy et ses co-accusés sont encore attendus à la Chaîne Pénale Anti-Corruption en vue d'être auditionnés sur les autres dossiers de corruption et de détournement de deniers publics.

Intervention. Considérée par bon nombre d'observateurs comme étant la détenue la plus célèbre de cette quatrième République, Claudine Razaimamonjy risque de rester pendant un long moment en prison. Son cas est particulièrement suivi de près par les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar qui persistent et signent dans leur combat pour une Justice indépendante et à l'abri de toute intervention et ingérence des pouvoirs politiques. La baronne du parti au pouvoir ayant été accusée de détournement de deniers publics, la Communauté internationale fait pression aussi sur les autorités malgaches par souci du respect de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.