Madagascar: Tourisme inclusif - Besoin de politique par pays, selon la BAD

Plus que jamais auparavant, les pays africains doivent formuler des politiques économiques et commerciales, susceptibles de promouvoir la croissance du tourisme inclusif et vert ainsi que les échanges commerciaux entre les pays du continent, et de contribuer à l'ouverture des visas, pour un continent interconnecté sans frontières, selon la dernière édition de l'« Africa Tourism Monitor ».

Ce rapport publié par la Banque africaine de développement (BAD) explique les raisons pour lesquelles, il est aujourd'hui vital que l'Afrique tire parti de la collaboration et de l'expertise des praticiens des secteurs public et privé pour créer un secteur résilient du tourisme et des voyages en Afrique. « Aidons les Africains à se déplacer librement et faisons de l'Afrique un continent plus ouvert, plus prospère et véritablement connecté », recommande Akinwumi Adesina, président de la BAD, dans ce document.

Intégration. L'Africa Tourism Monitor est une publication annuelle de la BAD issue d'une collaboration triennale avec la Maison de l'Afrique de l'Université de New York (NYU) et l'Africa Travel Association (ATA). Cette nouvelle édition est consacrée au « Tourisme durable par le biais de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la technologie ». L'Agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine propose la création d'un passeport africain et la suppression des exigences liées aux visas pour tous les citoyens d'Afrique.

Plus particulièrement, il est considéré que l'ouverture des visas présente des perspectives indéniables pour améliorer l'interconnectivité, favoriser la croissance économique et le commerce, et stimuler les investissements, offrant ainsi d'énormes avantages à l'industrie du tourisme et des voyages.

En outre, l'ouverture des visas cadre avec l'une des priorités « Top 5 » de la BAD qui consiste à « Intégrer l'Afrique », et qui vise à faire de l'Afrique un continent plus ouvert, plus prospère et interconnecté. « Il est évident que le tourisme constitue l'un des secteurs les plus prometteurs pour le développement en Afrique et qu'il offre des possibilités certaines pour encourager le développement inclusif, renforcer la participation de la région à l'économie mondiale, et générer des revenus permettant d'investir dans d'autres activités, y compris la préservation de l'environnement et de la culture », déclare Taleb Rifai, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), dans le rapport.