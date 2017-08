Madagascar: Jumelage de communes - Un protocole d'accord entre Brickaville et Toamasina en gestation !

Elysée Ratsiraka a également indiqué que le parti Appel fait partie du Mapar (Photo fournie)

Les élections de 2018 approchent et les partis politiques fournissent des efforts pour « marquer » leur existence et leurs activités. Le parti Appel ou Appel pour la Patrie, le Progrès et la Liberté, fondé en 2012 par l'actuel maire de Toamasina Elysée Ratsiraka, fait partie de ces partis qui bougent car subira tôt ou tard le jugement de la population à travers les élections. Dans cette optique, le numéro Un de la commune de Toamasina a contacté celui de la commune de Brickaville pour une coopération entre les deux communes et mettre sur pied ce que l'on appelle le jumelage, décidé officieusement dimanche dernier à Brickaville.

« En tant que maire de la commune de Toamasina et président fondateur du parti Appel, nous reconnaissons les potentialités de Toamasina et de Brickaville au niveau touristique, économique, infrastructurel et politique. Nous nous sommes donc convenus que le développement devrait profiter aux deux communes. Et pour ce faire, la stratégie du win-win sera mise en exergue.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à ce jumelage », a indiqué Elysée Ratsiraka. Et lui de poursuivre qu' « un protocole d'accord sera signé dans les prochains jours ». Aussi a-t-on appris qu'une rencontre entre les techniciens des deux communes sera organisée dans un futur proche. « Nous allons nous focaliser sur les activités génératrices de revenus comme la filière litchi qui fait la réputation de la Région Atsinanana », a toujours informé le maire Elysée Ratsiraka. L'on n'attend plus que la création d'une structure y afférente. Notons au passage que la commune de Toamasina et la commune de Mahanoro ont également choisi ce jumelage.