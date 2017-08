Togo: Le pari de la cohésion sociale partiellement gagné par Professeur Kokoroko et l'ATC

Du Grand stade de Kpalimé d'où la compétition a ouvert ses portes à Agou Nyogbo en passant par les terrains de Hanyigba Dougan, Kpimé Tomégbé et Kpadapé, l'ambiance n'a pas manqué.

Des populations bien mobilisées ont créé l'ambiance autour de leurs formations, avec la palme pour des publics d'Agou Nyogbo ou encore de Hanyigba Dougan. Et si les réjouissances n'ont pas manqué dans les autres localités qui accueillent la compétition, c'est déjà une évidence qui amène à se demander ce que ça pourrait être si jamais l'ATC (Association Afrique Terre de Cultures) se décidait à retenir uniquement ces deux localités pour abriter la prochaine édition...

En tout cas, on peut déjà deviner que ce sera un mois plein de folie et de délire au sein des populations de ces deux villages qui ne cessent d'émerveiller de par leur mobilisation. Toutefois, on n'en est pas encore là et les autres localités qui ont toujours leurs équipes en compétition et qui vont abriter les matches du second tour ont encore des opportunités pour se faire entendre. Rien que l'ambiance de l'accueil de l'équipe de Tout Puissant à Kpimé, suite à sa qualification pour les quarts de finale en battant à Agou Nyogbo Lumière Fc par 3 buts à 0, dont nous avons vu les images du délire des populations, ou encore des populations qui bravent les pluies pour faire le déplacement afin de suivre les matches, en dit long sur l'engouement et l'effervescence que peut susciter ce Tournoi Renaissance Kloto.

Si on peut déjà miser sur le gain du pari de la cohésion sociale et la fraternité entre les villages dont les équipes sont engagées dans la compétition, par l'ATC et le parrain, Professeur Dodzi Kokoroko, qui a fait dos à des actions politiques d'éclats et éphémères de certains autres cadres du Grand Kloto, on peut aussi avouer que c'est des vacances remplies que vivent les jeunes joueurs, les arbitres, supporters et pourquoi pas les journalistes sportifs qui ont par ce tournoi trouvé de la matière à travailler. Et enfin, des populations qui développent leurs petits commerces autour des terrains qui abritent les matches.

Outre cette volonté affichée du parrain de s'affranchir de toute vision politique, à travers une telle compétition, l'autre élément qui confère à cette édition une plus grande crédibilité, de par nos investigations, c'est aussi le fait que, s'alignant derrière le comité d'organisation, il a pris de la hauteur en ne supportant aucune des équipes engagées. Ce qui, d'après un responsable dont le club n'est pas à sa première participation, permet de croire qu'il n'y aura "pas d'influence sur les décisions objectives du comité d'organisation", qui jusqu'alors tient au respect des textes et à une concertation permanente avec les clubs engagés.

Au vu de tout ce qui précède et de ce que les ambitions de l'ATC et de son parrain se croisent parfaitement, il ne faudrait pas s'étonner de ce que le digne fils du Grand Kloto, Dodzi Kokoroko dont la présence à la grande finale le 27 Août prochain au Grand stade de Kpalimé, parmi ses frères et soeurs, a été confirmée par l'organisation, ne se décide à réitérer son parrainage pour la prochaine édition. En tout cas, ce ne sera que pour le bonheur de ses jeunes frères et soeurs et des populations du grand Kloto, qui, d'ores et déjà, lui disent merci.