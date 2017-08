Togo: La libération de Kpatcha comme condition sine qua non pour la réconciliation au Togo

Il parle rarement politique. Mais l'homme de Dieu et fondateur de l'Eglise de veille "Yesu le Agbé" (Jésus est vivant), Apôtre William Tetteh se lâche dans une de ses prêches annonçant sur une radio privée de Lomé, une prière nationale de réconciliation. Il se dit porteur d'un message de Dieu qui conditionne l'acceptation et la réussite de cette prière.

"Si quelqu'un m'écoute ce matin, ou si un ministre m'écoute ce matin, qu'il lui transmette ce message pour moi. Je ne sais pas quelle est la faute de l'honorable Kpatcha. Si c'est à cause du coup d'Etat qu'il a été arrêté et emprisonné, ça c'est autre chose, mais s'il y a autre chose, moi je ne sais pas. Dieu m'a chargé de dire au Chef de l'Etat, de tout faire pour pardonner l'honorable Kpatcha et de le relâcher de la prison. Car lui même le président, son sang est en prison. Le président Faure, il a son sang en prison car le sang qui circule dans les vaines de son frère Kpatcha, c'est le même sang qui circule dans ses vaines.

Donc, c'est lui même qui est en prison et automatiquement, c'est toute la nation togolaise qui est en prison. Donc qu'il pardonne son sang, en lâchant Kpatcha Gnassingbé. Ou qu'il le confie à une maison d'arrestation. Car ils sont du même sang. Car s'il le pardonne, je pardonnerai aussi le Togo. Et le jour où nous prierons pour la réconciliation au Togo, il faut aussi que Kpatcha soit présent, et que toutes les autorités sans exception doivent être là à cette prière nationale de réconciliation. Et Dieu pardonnera le Togo comme il l'a fait pour les populations de Ninive grâce à Jonas". "Voilà le message que j'ai reçu de Dieu pour le Chef de l'Etat", atteste Apôtre William Tetteh qui demande aux ministres ou encore à d'autres proches du chef de l'Etat, Faure Gnassingbé. Et enfin assure-t-il que "sans cet acte, la prière de réconciliation sera vaine. Car il est souvent dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même".

Reste à savoir si ce message sera transmis au concerné et s'il s'exécutera, vu qu'avant William Tetteh, d'autres hommes de Dieu qui ont touché à la chose politique en dictant la voie à suivre par les autorités en charge de la gouvernance du pays ont été peu ou presque pas entendus.