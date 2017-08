La créme de la sous région s'est donnée rendez vous pour la première édition de la Coupe des Nations de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) fruit d'un partenariat avec Fox Network groupe. Pour la première fois, seize pays des zones A et B seront en competition du 9 au 24 septembre 2017 au Ghana.

La présentation du trophée qui a été effectuée hier, lundi 7 août à Dakar devant Me Augustin Senghor, président de la zone A de l'Ufoa été une occasion pour les organisateurs de saluer le bon qualitatif du football ouest africain. Pour ce partenariat, la chaine de télévision a décidé d'injecter deux millions de dollars (1 milliard F CFA) pour chacune des deux zones de l'Uefoa.

Une occasion pour Barry Lamberts, conseiller spécial de Fox Sports en Afrique de présenter son nouveau projet.

Le Sénégal a été choisi pour son leadrship dans le football africain et surtout la contribution et l'investissement de Me Augustin Senghor dans la mise en place de ce protocole, sa vaste connaissance mais aussi par son expérience dans le football en matière juridique.

Pour les promoteurs, il s'agit à travers cette compétion de marquer la présence du groupe médiatique sur le continent africain et partictuliérement dans la zone ouest africaine qui, selon le représentant de Fox, regorge d'énormes talents.

Pour Me Augustin Senghor, président de la Zone A de l'Ufoa cette compétition est la concrétisation d'un projet «extrêmement important pour le football africain ».

«C'est une grande opportunité pour les deux zones. C'est le plus grand partenariat jamais signé portant sur 2 millions de dollars par zone», s'est t-il félicité. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, cette Coupe des nations Ufoa devra permettre au football ouest africain «de faire un bon avant et permettre de rattrapper d'autres compétitions sous régionales comme la Cosafa». En plus de ce tournoi, l'Uefo prévoit d'investir dans la formation des administratifs, du football féminin, des arbitres ou encorre dans la santé.

Pour la compétition proprement dite, les 16 équipes vont disputer une phase à élimination directe. Le vainqueur du tournoi bénéficiera d'une enveloppe de 100 000 dollarrs (55 millions de Fcfa) et 50.000 dollars pour l'équipe finaliste. Pour les autres récompenses, les primes s'élèvent à25 milles dollars (pour l'équipe classée 3e) et 10 mille dollars (le 4ème au classement). Les équipes quarts de finaliste ne seront pas démunies et auront droit à une enveloppe de mille dollars. Quant aux 8 équipes éliminées, elles renteront avec 5000 dollars.

Le Conseiller de Fox Sports en Afrique souligne que les 16 équipes seront prises en charge entièrement pour les billets d'avions, l'hébergement et le transport. Pour donner plus de visibilité au football ouest-africain, la télévision Fox Sports a également décidé d'offrir gratuitement les images du tournoi. Pour rappel, la zone A compte neuf pays : le Cap Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone.

La zone ouest B compte ; le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo.