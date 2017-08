Sénégal: Boy Djinné sauvé par ses avocats

La société Far Limited (ASX :FAR) annonce avoir fait une nouvelle découverte de pétrole au… Plus »

Le premier est que le procès-verbal de la première comparution était nul parce qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article 101 du code de procédure pénal. Ses avocats avaient aussi estimé que Boy Djinné ne pouvait pas être poursuivi pour les affaires de Lagon et Savana, des infractions datant de 2008 parce qu'il était mineur à l'époque et il avait été condamné à 6 mois de prison. Par conséquent, soutient Me Babou, la chambre criminelle ne pouvait pas reprendre les faits.

Après plusieurs reports, le procès de Baye Modou Fall dit Boy Djinné sur les charges d'association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes et violence, usurpation d'identité, a connu son épilogue hier, lundi 7 août. En effet, la chambre criminelle du tribunal de Dakar a rejeté toutes les charges qui pesaient sur le prévenu. Ceci après avoir validé les exceptions de nullité soulevées par la défense. Trois irrégularités ont été soulevées par les conseils de l'accusé, dit Me Babou, un des avocats commis.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.