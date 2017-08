Sénégal: Moussa Sy liste les couacs et remet en cause la crédibilité des élections

La société Far Limited (ASX :FAR) annonce avoir fait une nouvelle découverte de pétrole au… Plus »

En effet, le maire des Parcelles Assainies a listé les couacs notés dans son fief où il a été vaincu par la coalition Benno Bokk Yaakaar : la rétention de cartes, des transferts massifs d'électeurs, un usage excessif d'ordres de mission (1076 dans la Commune des Parcelles Assainies) distribués tous azimuts, un refus de délivrance de certificats d'immatriculation aux primo-votants, des électeurs inscrits ne figurant pas sur les listes, d'autres devant voter aux parcelles assainies se retrouvant transférés ailleurs, une existence de deux fichiers électoraux distincts dans les bureaux de vote (celui détenu par l'administration du bureau de vote et celui des représentants des partis et coalitions politiques), mais aussi et surtout l'achat de conscience érigé en règle pendant la campagne et le jour du scrutin, selon toujours le même communiqué.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.