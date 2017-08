Cloîtré dans un mutisme au lendemain des législatives, Abdoulaye Baldé rompt le silence. Face à la presse hier, le chef de file de la coalition Kaddu Askan Wi, classée cinquième, se dit déçu par les résultats.

Mais, il réitère sa détermination de conquérir le pouvoir en 2019. «Mon ambition présidentielle pour 2019 reste intacte et plus que d'actualité», a tenu à préciser le patron des centristes qui s'est prêté à un exercice d'évaluation de sa défaite, avant de se lancer dans une théorie personnelle du chiffre 5 qui fera de lui le «cinquième président du Sénégal»

«Pas question de s'attendre à une assemblée nationale de rupture.. » Ces propos sont de Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, par ailleurs chef de file de la coalition Kaddu Askan Wi. Jusque-là aphone, il est enfin sorti de son mutisme. Déçu par les scores engrangés aux dernières législatives, le chef de file des centristes l'est. Face à la presse hier, dans son fief, à Ziguinchor, le leader de la coalition Kaddu Askan Wi s'est prêté à un exercice d'évaluation de sa participation à ces élections : «plusieurs personnes ont été privées de leur droit de vote y compris les candidats.

D'autre part, la pléthore de listes et la ressemblance des couleurs, ont porté un lourd préjudice à notre coalition où la plupart des électeurs ont confondu nos bulletins avec ceux des coalitions joyanti ou bunt bi ... », a laissé entendre le maire de Ziguinchor qui est d'avis que son absence à Ziguinchor durant la campagne a sûrement impacté la dynamique locale et le moral des adhérents et sympathisants.

Assumant la pleine responsabilité et présentant ses excuses, Abdoulaye Baldé exhorte à tirer les leçons pour la prochaine fois. Tout en ajoutant : «nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, par insuffisance de moyens financiers et logistiques, mais du fait des problèmes internes qu'on ne peut nier...», martèle l'ancien ministre d'Etat qui reste persuadé «qu'à l'analyse des résultats de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora, de la Casamance naturelle et en particulier de Ziguinchor, il est regrettable de constater que tout semblait être mis en œuvre pour que ceux qui avaient des ambitions présidentielles soient battus dans leur fiefs, partout, avec des moyens, des armes non conventionnels»

«Mon ambition présidentielle pour 2019 reste intact »

«Notre ambition dans notre parti, c'est de présenter un candidat en 2019», tient à préciser le patron des centristes qui estime que son ambition présidentielle est toujours d'actualité. Il poursuit : «pour rien au monde nous ne renoncerons à ça.. je vous assure que si je suis candidat en 2019, je suis sûr que dans tout le sud, je serai imbattable et que les résultats que nous avons faits ne seront pas de même nature. C'est pour vous dire que cela n'entame en rien mon ambition de briguer la magistrature suprême, cela n'entame en rien ma détermination de continuer le combat au niveau national et international ... » Cependant, le maire de Ziguinchor reste on ne peut plus ambigu sur la question : «j'avais posé la question à savoir est-ce que vous êtes prêts à faire les sacrifices que les autres ont faits. J'ai l'impression que ces sacrifices n'ont pas été faits pour cette fois-ci. Donc si trahison il y'a ça n'a pas commencé avec moi. Si demain je change de fusil d'épaule je suis libre ... Ne dites pas que le petit peulh a trahi ... » a-t-il ironisé. De la détermination, c'est que le maire de Ziguinchor demande à ses partisans.

Cinquième aux élections sur le plan national , Baldé fait du 5 un chiffre fétiche à travers une théorie servie à l'assistance : «je suis le 5e maire de Ziguinchor, lors des dernières élections en 2012, j'étais 5e sur la liste de la coalition book guis- guis, notre siège se trouve au 5e étage, j'étais le 5e président de l'association des maires du Sénégal, je me suis classé 5e à ces élections législatives, la prochaine fois je serai le 5e président de la République du Sénégal ... », a ainsi théorisé Abdoulaye Baldé qui promet un grand «Ndeup» de son parti, ce jeudi à Ziguinchor.