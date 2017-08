Afrique: L'AGOA n'est pas exploité de façon optimale

'Nous nourrissons l'espoir qu'à l'issue de ce Forum vous prendrez des résolutions pour un secteur privé et une société civile dynamiques et performants permettant de renforcer et de diversifier les exportations afin de saisir les multiples opportunités qu'offrent les marchés internationaux', a indiqué Bernadette Legzim-Balouki, la ministre du Commerce.

L'objectif est d'harmoniser le partenariat entre les pays africains et les Etats-Unis dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), une loi votée en 2000 sous la présidence de Bill Clinton qui permet à certaines marchandises fabriquées en Afrique d'être exonérées de taxes à leur arrivée sur le territoire américain.

