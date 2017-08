Afrique: Organisation de la CAN 2019 - Du harcèlement dans l'air

Y a-t-il, déjà couché dans un agenda caché, le projet de retrait de l'organisation au Cameroun ? Les faits sont troublants. Le débat fait rage

Si le président de la Confédération africaine de football (CAF) a déjà prévu de retirer au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, ce serait honnête qu'il le dise clairement. Voilà, résumée, une partie de l'opinion au Cameroun et même au-delà, dans ce qui s'apparente depuis quelques semaines à un véritable feuilleton, avec ses rebondissements successifs.

La dernière sortie médiatique du président de la CAF, Ahmad Ahmad, de passage le week-end dernier au Burkina Faso est venue en remettre une couche, dans ce qui ressemble à un projet bien pensé de mise sous pression du pays désigné pour abriter la 32e CAN. Mise sous pression, c'est bien le moins qu'on puisse dire. Parce que la décence et la courtoisie qui font visiblement défaut à la CAF, nous interdisent à nous, d'en dire plus pour le moment.

Mais ce qui est visible, c'est que la hiérarchie de la Confédération ne se gêne pas, depuis quelque temps, pour agiter le spectre d'une disqualification du Cameroun comme pays organisateur. Dans un premier temps, osons espérer que c'est dans l'intention de faire accélérer les préparatifs. Notons qu'entre-temps, le pays s'est retrouvé confronté à un défi sécuritaire de la trempe du terrorisme de Boko Haram, avec tout ce que cela coûte.

Un pays qui sur le plan économique doit en même temps faire face aux effets de la chute brutale des cours des matières premières et maintenir son équilibre budgétaire ? Dans ce cas de figure, la CAF serait quand même dans son rôle, en s'assurant que le bon rythme va être imprimé aux préparatifs. Seulement, cette vision somme toute positive, a du mal à résister à l'épreuve des faits. Samedi à Ouagadougou, Ahmad Ahmad n'a pas usé de figures de style. Bien au contraire, le propos était (volontairement ?) acerbe, excessif, voire injurieux.

« Au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer avec le standard, le cahier des charges qui est mis en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN ». Et plus loin : « ... même une CAN à quatre équipes, le Cameroun n'est pas prêt ». Alors, question : avec autant de certitude, pourquoi se donner la peine d'envoyer la mission d'experts que le président annonce pour la fin du mois ? Un cabinet d'audit « de renommée, accepté par tout le monde », mais qui a peut-être déjà sa feuille de mission ?

La logique est clairement celle d'une inexplicable défiance : « Vous avez entendu les déclarations des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Pour nous, c'est simplement envoyer une délégation pour inspection et prendre acte. » Avant ces derniers événements, c'est le processus même de la réforme de la Coupe d'Afrique des nations il y a quelques semaines, qui avait déjà suscité des interrogations, voire une mini-polémique.

Notamment en raison d'une obsession de la CAF à vouloir à tout prix mettre en application immédiatement les nouvelles dispositions qui jusqu'aujourd'hui sont loin de faire l'unanimité. Le gouvernement camerounais a pourtant choisi de ne pas s'y attarder outre mesure. Mais de se réajuster pour respecter son engagement : organiser avec succès la coupe d'Afrique des Nations 2019, même si le cahier des charges a été modifié en cours de route, entraînant de nouveaux investissements lourds.

Désigné pour accueillir une CAN à 16 équipes, le Cameroun a, en toute responsabilité, consenti à s'adapter au changement brusque et pressant et organiser la CAN à 24. Aujourd'hui, il est pourtant traité sans égard, affublé d'une présomption d'incapacité qui frôle l'ingratitude. Deux ans avant le rendez-vous ! Le feuilleton est en tout cas loin d'être terminé. On attend la suite.

Réactions

Roger Milla: « Il n'y a pas à douter »

Ancien international camerounais

« Le Cameroun a déjà relevé le défi d'organiser la CAN féminine 2016. Et tout le monde a vu qu'elle a été un grand succès. Du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Donc, je ne suis pas inquiet en ce qui concerne l'organisation de la CAN 2019. Il n'y a pas à douter. Le Cameroun va organiser la compétition. Le pays possède déjà tout ce qu'il faut pour jouer au football. Il faudra accélérer les travaux et s'ajuster en ce qui concerne les routes et les hôtels. Quant aux stades, ils seront prêts. Les délais étaient très justes en janvier. Mais à présent que la compétition va se jouer au mois de juin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout le monde a le droit de critiquer. Chacun sait pourquoi il le fait. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quant aux critiques à l'encontre du Cameroun au sujet de sa capacité à organiser la CAN 2019, ce n'est pas cela qui va empêcher l'Etat d'avancer. »

Rigobert Song: « Nous ne sommes pas des gens à déstabiliser »

Ancien capitaine des Lions indomptables

« Malgré la situation que nous connaissons en ce moment, je suis optimiste. Si le Cameroun a pris la responsabilité d'organiser cette CAN, c'est qu'il peut le faire. On doit le faire. Il y a eu les propos du président de la CAF, mais le Cameroun sait faire face à des situations difficiles, et sait faire la différence. Nous avons besoin de cette CAN, et je crois que tout le peuple est mobilisé à cette fin. L'Etat du Cameroun est en train de prendre toutes les dispositions afin que tout se passe bien. Le gouvernement, le ministère des Sports, et la Fédération camerounaise de football suivent la situation de près. De manière générale, tout le monde est mobilisé et je pense que pour nous, qui n'avons pas eu, en tant que joueurs, la possibilité de jouer une CAN à la maison, c'est une opportunité que nous ne voulons pas voir nous échapper. On parle des infrastructures, mais le Cameroun a tout ce qu'il faut pour répondre présent le moment venu. Donc, je reste très optimiste. Aux Camerounais qui seraient pessimistes, je conseille de garder leur calme, et d'être solidaires. Le Cameroun a été choisi pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi certains cherchent à le mettre en difficulté aujourd'hui ? Nous ne sommes pas des gens à déstabiliser. »

Michel Kaham: « Il ne faut pas verser dans l'injure »

Ancien international camerounais

« L'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun est une question d'honneur et de fierté. Au point de vue sportif, nous avons une place honorable et mondialement reconnue en matière de football. Aussi, le pays doit-il tout faire pour relever ce défi. On a vu avec la CAN féminine 2016 que le Cameroun savait y faire. La compétition a été une réussite et laissé un grand héritage. Aujourd'hui, le public, notamment du côté de Yaoundé, va au stade avec beaucoup de plaisir. La CAN 2019 aura aussi un grand legs en termes d'infrastructures notamment. Et c'est à cela que ce genre de compétition sert aussi. La Cameroun va se battre pour honorer cette échéance. Il ne peut la rater. Les critiques qui sont actuellement énoncées à l'endroit du pays sont injustes. Il ne faut pas verser dans l'injure. Il y a peut-être un retard au niveau des travaux, mais il faut se battre pour se rattraper. Les autorités camerounaises ont dit que c'était possible. »

Pape Diouf: « Les dignitaires de la CAN se sont précipités »

Analyste sportif

« C'est une décision inique. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont suffisamment d'infrastructures pour organiser une compétition à 24. Hormis certains pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, je ne vois pas trop comment cette CAN, qui appartient à tout le continent, pourrait être équitablement partagée dans son organisation. Le Cameroun a été désigné sur un cahier des charges très précis pour organiser la prochaine CAN avec 16 équipes. On a changé les règles de jeu en cours de partie. Les dignitaires de la CAF se sont précipités. Ils n'ont pas suffisamment dialogué ou discuté pour savoir ce qui convient le mieux pour l'Afrique.»

Ndip Akem Victor: "Cameroon Will Be Able To Meet The Deadline"

Former Indomitable Lion

"Since Cameroon was accorded the right to host the 2019 Africa Cup of Nations preparations should have started then. Behold we need to be very optimistic. The State has started building stadiums in Japoma and Olembe which is good. If it happens that the State cannot meet the CAF deadline then we will know that we have failed. But we should give the State time until April 2018 rather than criticising. We are anxious to watch the Africa Cup of Nations in our country. The organisation of the 2016 Women's Africa Cup of Nations was excellent. The new CAF officials do not like Cameroon and they are doing everything to see that Cameroon does not host the 2019 AFCON. But I know Cameroon will be able to meet the deadline."