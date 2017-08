Cote d'Ivoire: Championnats du monde 2017 - Formidable Marie-Josée Ta Lou

Pourquoi pas l'Or cette foisci. Jusque après son sacre, la sprinteuse ivoirienne a reçu un appel de félicitation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette performance et l'a encouragée à faire encore plus d'effort pour les futurs échéances. Au 200m hommes, Koffi Hua s'est qualifié pour les démi-finales. Il prendra le départ ce mardi, dans la troisième série.

Vice-championne du monde 2017 du 100m, championne d'Afrique 2016 du 200m et championne d'Afrique 2015 du 100m et 200m, l'Ivoirienne s'aligne, ce soir, pour le 200m dans la 1ère série à 18h30. Elle devrait se qualifier pour la demi-finale de mercredi à 20h05. La finale étant prévue pour le jeudi 10 août à 20h50. Ce 200m féminin intervient comme une belle occasion pour Ta Lou de décrocher une nouvelle médaille.

Avec cette première médaille, Marie-Josée Ta Lou est sur les traces de Murielle Ahouré, double vice-championne du monde 2013 aux 100 et 200m à Moscou. Si cette dernière, de retour de blessure, n'a pu accrocher le podium, elle a toutefois terminé 4ème de la finale du 100m. Une performance non négligeable qui montre aussi la vitalité du sprint ivoirien.

Car si elle croyait fortement pouvoir accrocher le podium, ce dimanche 6 août, elle ne s'attendait pourtant pas à ce bond à la fois quantitatif et qualitatif. «Je me disais que je pouvais être sur le podium ce soir. Mais je voyais Elaine Thompson finir à la première place. Je pensais être à la lutte avec Bowie pour le bronze», a-t-elle confié à RFI.

Sortie comme une fusée du starting-block, Ta Lou a tout de même réalisé son record sur la distance avec à la clé la médaille d'Argent, synonyme de vice-championne du monde. Plus grosse médaille de sa carrière après son double échec au pied du podium des 100 et 200 m des JO de Rio 2016, l'Ivoirienne préfère tout simplement savourer ces instants de bonheur. «Merci à Dieu et à tous. Médaillée d'Argent à la finale du 100m en 10"86!», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Il lui suffisait simplement de réussir «le casser». Et c'était l'exploit. Mais le temps n'est pas aux regrets. «Si j'avais mieux fait le "casser", c'était la médaille d'or assurée ! Mais j'ai la médaille d'argent, je la prends et j'en suis contente», se réjouit MarieJosée Ta Lou au micro de RFI.

