Congo-Kinshasa: Attaque de Tshimbulu - 1 an déjà

Selon l'ONU, 1,4 millions de personnes se sont déplacées, fuyant les violences dans la région du Kasaï depuis l'année passée. Des violences qui ont fait plus de 3 000 morts, selon un décompte de l'église catholique. Deux experts de l'ONU ont été tués en mars 2017. Plus de 80 fosses communes ont été identifiées dans la région par les Nations unies.

Le 8 août, une attaque attribuée à ce groupe fait dix morts à Tshimbulu : 5 policiers et 5 assaillants. Les assaillants incendient également le bureau de la police, de la commission électorale ainsi que les résidences du commandant de la police et du maire de la ville. Une année après, le maire de la ville, André-Marie Tshimpanga, s'en souvient :

En avril 2016, ce dernier accuse les policiers d'avoir mené une perquisition musclée dans son domicile en son absence et maltraité sa famille. Le chef traditionnel, à la tête d'un groupe de plusieurs personnes, fait ensuite ériger des barricades autour de son village et dans le secteur environnant de Tshimbulu, dans le Kasaï-Central. Le groupe commence alors à s'en prendre à tout ce qui représente l'autorité de l'Etat : bureau de police et agents de l'ordre, notamment.

