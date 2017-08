Cameroun: Douala - Le consul du Portugal reçoit l'exequatur

Fernando Topeto Moreira désormais autorisé à exercer officiellement ses fonctions.

Fernando Topeto Moreira est, depuis ce lundi 7 août 2017, habilité à exercer ses fonctions de consul honoraire du Portugal à Douala. L’exequatur lui a été officiellement remis hier par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

La cérémonie a eu lieu en présence des officiels des autres représentations diplomatiques, des chefs traditionnels et autres autorités civiles et militaires de la région. Dans son allocution, le gouverneur du Littoral a mis un accent sur la qualité des rapports à entretenir avec les autorités camerounaises et régionales en particulier.

Ceux-ci doivent être empreints de courtoisie et de respect mutuel. En outre, selon les usages en vigueur, ces fonctions ont trait aux affaires, aux propriétés des ressortissants portugais établis en République du Cameroun, de passage, en séjour ou qui mènent des opérations de négoce.

Et pour cela, le patron de la région a émis le vœu de voir justement se renforcer les relations commerciales et d'amitié entre le Portugal et le Cameroun.

Les autorités camerounaises doivent désormais aider Fernando Topeto Moreira par l'assistance et le soutien qu'elles lui apporteront dans l'accomplissement de sa « délicate et exaltante mission », a prescrit le gouverneur.

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a précisé que les actes engageant personnellement le diplomate ne sont pas concernés par les privilèges liés à sa fonction.