Cameroun: Malaise - Des signes qui parlent à l'approche de la CAN 2019

Au point de susciter des interrogations sur l'urgence de l'application d'une telle réforme dès 2019. Pour exemple, la FIFA a décidé en mars dernier d'augmenter le nombre d'équipes durant la Coupe du monde. La compétition passerait désormais de 32 à 48 pays. Mais seulement, ce ne sera possible que dès 2026, les éditions 2018 et 2022 ayant déjà été attribuées.

La nouvelle avait surpris le monde du football, et même au-delà. Non pas que personne ne s'attendait à l'augmentation du nombre d'équipes participantes à la Coupe d'Afrique des Nations.

Le passage précipité de la CAN de 16 à 24 équipes et les déclarations ambiguës du président de la CAF intriguent.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.