Cameroun: Coopération Cameroun-Italie - Samuela Isopi fait ses adieux au Minsanté

Parlant de la construction du stade d'Olembé dans l'optique de l'organisation de la Can 2019 par le Cameroun, elle s'est voulue rassurante. Sur les techniques, la méthodologie et les délais de construction qui seront respectés.

« Je suis venue remercier le ministre pour la qualité de la coopération que le Cameroun et l'Italie ont entretenue pendant mon séjour, dans le domaine de la santé ». Elle en a profité pour faire le point sur les projets et initiatives en cours. On peut citer entre autre le centre de cardiologie de Shisong dans le Nord-Ouest qu'elle a visité en mai 2017.

