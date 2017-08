Cameroun: Réseaux sociaux - Arnaque au faux "mari blanc"

Elle obtient un numéro, promettant un paiement mobile. Puis saisit la police. Grâce à l'identification, un nom est obtenu, et le coup totalement éventé. Aux dernières nouvelles, le « Blanc », qui a toujours évité de prendre les appels vidéo, ne donne plus signe de vie...

Mais, poursuit le membre féminin du gang, il y a moyen de s'arranger. On peut toujours trafiquer les résultats et faire croire au « Blanc » que Rosine n'a aucun souci de santé. Contre « deux cent mille ». La « cliente » flaire le coup fourré : un problème d'infertilité détecté à partir d'une prise de sang ? Mais pour ne pas alerter les escrocs, elle feint de négocier. « Je peux trouver 100 mille, mais j'avance d'abord la moitié ». Accord.

La jeune fille l'ignore encore, mais c'est là que gît l'arnaque. Le « Blanc » a pris soin de la mettre en contact avec un tiers, qui la conduit dans un centre de santé à New Bell. Une prise de sang est effectuée, et des formalités remplies. Dans les jours qui suivent, les différents complices (c'est un groupe de quatre, en fait) s'emploient à la faire rêver. A croire que les portes du paradis sont près de s'ouvrir pour elle. Puis un matin, la présumée laborantine appelle : tout est OK. Autrement dit, rien ne s'oppose au mariage... Sauf que, « il y a un petit problème d'infertilité. »

Après le chantage suivant l'extorsion de photos intimes, une nouvelle astuce apparaît chez les malfaiteurs sévissant sur les réseaux sociaux. La jeune Rosine L., commerciale dans une entreprise de la place, est contactée via Whatsapp par un cousin perdu de vue. Le bonhomme prend de ses nouvelles, puis, de but en blanc, lui demande si elle est mariée. Il dit avoir « un ami Blanc » qui cherche « une fille sérieuse ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.