Burkina Faso: «Spécial cinquantenaire» de la Lonab - Plusieurs millions de FCFA et des villas à gagner

En initiant cette tranche loterie ordinaire, la Lonab entend être en phase avec son savoir-faire au quotidien qui est l'exploitation et l'organisation des jeux de hasard au Burkina Faso. «En mettant également cette tranche sur le marché, nous avons jugé opportun de communier avec notre clientèle, pour, non seulement, lui permettre de repartir avec de nombreux lots consistants mais aussi, de l'impliquer dans la fête», a affirmé M. Tarnagda. Pour lui, c'est une manière de remercier la clientèle de la Nationale des jeux du hasard pour la confiance placée en elle depuis des décennies durant.

Ce jeu spécial est composé de quatre séries de 250 000 tickets chacune, soit un total de un million de tickets. Les clients peuvent gagner de très nombreux lots dont quatre lots de trois millions de francs CFA et deux villas d'une valeur de dix millions chacune. Pour gagner, explique le premier responsable de la Lonab, «il suffit d'acheter un billet à 200 francs CFA et la chance vous sourira».

