Guinée: Pluies de sanctions dans le secteur du football - Pour qui roule la ligue ?

Lors de la clôture du tournoi régional de football en vue de la montée en deuxième division tenu dans la dernière décade du mois de juillet des violences ont été enregistrées notamment lors de la rencontre finale entre les deux meilleurs clubs y ayant pris part : les espoirs de Labé et le Kolima FC.

Les Espoirs se verront couronner à la faveur de la différence de buts et surtout sur une monumentale erreur d'arbitrage car Maitre Fadiga a invalidé un but sans bavure du Kolima dans les derniers instants du match. Alors a éclaté une bagarre générale au cours de la quelle des injures ont été proférées et des coups échangés .

En réaction à cette dérive la ligue a pris le jour d'après une série de décisions pour les représailles , ainsi du côté du Kolima 7 joueurs et l'entraineur adjoint ont été sanctionnés contre deux encadreurs du côté des Espoirs notamment Fodé Soumanoh qui écope de 6 mois et Mamadou Alpha Barry "petit Capi".

Du côté du Kolima Mamadou Dian Baldé "Nesta " a été suspendu à vie pour multi récidive.

Mamadou Bobo Diallo "Zolé" gardien du Kolima, Oury Diallo et Abdoul Karim Sacko se sont vus suspendre pour deux ans, Elhadj Hammady Bangoura , Karamady Diaby, Sadou Camara et Sekou Sangaré eux devront purger une peine de 6 mois .

Interrogé Fodé Soumanoh de l'encadrement des Espoirs dit ce qu'il en pense :

« la sanction n'est pas méritée, aucun joueur des Espoirs n'est sanctionné, petit Capi dont ils parlent n'est pas un encadreur des Espoirs mais un jeune fan comme ils ont beaucoup sanctionné dans les rangs du Kolima ,il fallait équilibrer ,à mon fort étonnement j'ai appris que je suis suspendu, il n'y a pas de problème , nous aussi on va écrire à la ligue et on va se justifier ... .. »

Radié à vie ,Mamadou Dian Baldé "Nesta n'a pas livré sa part de vérité en dépit de plusieurs entretiens téléphoniques passés avec lui.

Maintenant ,cette sanction est elle un règlement de compte au profit des Espoirs de Labé dont l'entraineur fondateur Souleymane Baldé a des liens étriqués avec le président de la ligue qui a dans un passé récent assuré la présidence du club ou ?bon à savoir .

Des membres du district de foot rencontrés affirment n'avoir pas été associés à la prise de cette décision ,s'ils ne le sont pas ,alors quels sont les acteurs qui se sont réunis ?