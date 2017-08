Tunisie: Investissement 100 % tunisien

Les travaux de construction du centre commercial « Mall of Sousse » ont démarré dans la capitale du Sahel avec comme maître d'ouvrage :Malls of Tunisia.

Conçu pour être le principal centre commercial et de divertissement à Sousse et au Sahel, «Mall of Sousse» rassemble des marques de renommée internationale en plus d'un hypermarché, d'un multiplexe composé de plusieurs salles de cinéma et une aire de jeux pour enfants.

S'étalant sur une surface couverte de 65 000 m² et bénéficiant d'un parking couvert de 2500 places, ce qui en fera le plus grand centre commercial en Tunisie, Mall of Sousse abritera environ 120 boutiques intégrant des enseignes tunisiennes et internationales, un hypermarché d'environ 10 000 m² et une quinzaine de restaurants.

Un rêve devenu réalité

Les consommateurs locaux et les touristes étrangers peuvent faire leurs emplettes en se rendant dans ce centre commercial qui sera érigé selon les normes internationales. En effet, tous les produits d'usage courant ainsi que les produits de luxe seront disponibles dans les différentes boutiques. L'autre avantage de ce projet grandiose est qu'il va faire travailler de nombreuses personnes qualifiées, ce qui devrait contribuer à trouver une solution pour ces milliers de diplômés à la recherche d'un travail.

Investissement à 100% tunisien, « Mall of Sousse » devrait générer 2.500 emplois directs et dotera la région d'un pôle de loisirs et shopping au concept commercial, architectural et décoratif innovant, inédit en Tunisie, encourageant par conséquent le développement et l'investissement dans la région.

Sousse est l'une des régions touristiques les plus fréquentées par les touristes. Compte tenu de son infrastructure hôtelière bien développée, des milliers de touristes préfèrent s'y rendre pour bénéficier des bienfaits de la mer et faire des visites dans les vieux souks. Un tel projet commercial va permettre à ces consommateurs dépensiers d'acheter ce dont ils ont besoin sans chercher plus loin !

Les efforts de toutes les parties prenantes -- à savoir l'administration, les structures d'appui et les promoteurs privés -- ont été conjugués pour voir le rêve de plusieurs habitants de la région se transformer en réalité. Encore faut-il attendre quelques mois pour voir sur le terrain le centre commercial qui va se distinguer par son architecture novatrice et son aspect somptueux qui incitera les consommateurs à visiter les différentes boutiques et à acheter.