Tunisie: Sarraj reçu par Caïd Essebsi

Une autre constante est que la crise libyenne ne sera résolue que par les Libyens eux-mêmes et par la négociation, loin de tout recours à la force. Une troisième constante est que la solution politique à trouver devra se placer sous la supervision des Nations unies et s'inscrire aussi dans le prolongement des accords de Skhirat de décembre 2015.

Le chef du gouvernement libyen a conclu en adressant des remerciements à la Tunisie -- peuple et dirigeants -- pour le soutien qu'elle a apporté au gouvernement d'union nationale, relevant en même temps l'importance de l'initiative tunisienne de médiation qui implique également l'Algérie et l'Egypte.

M. Sarraj a indiqué que sa visite -- officielle -- s'inscrivait dans le cadre de la tradition de consultation régulière entre les deux pays -- «pour le bien des deux peuples», tunisien et libyen --, qu'elle avait permis de faire le point sur les derniers développements en ce qui concerne la situation politique en Libye, mais aussi sur la feuille de route qu'il a proposée à ses interlocuteurs libyens en vue de dégager une issue synonyme, dit-il, de plus de stabilité.

