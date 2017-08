Tunisie: Jaziri et Jabeur reculent

Derrière elle, la jeune Chiraz Bechri se trouve à la 667e place, mais reste à savoir si on lui a préparé une stratégie intelligente et efficace pour progresser. Etre jeune ne suffit pas...

Beaucoup de temps et de points sont perdus. A 25 ans, c'est difficile de rattraper le temps perdu quand on veut viser le top 100.

Il y a aussi le fait d'avoir un bon potentiel avec 4 joueurs au moins qui peuvent progresser et gagner des places au classement ATP. Mais il leur manque surtout les moyens et la bonne planification de leurs carrières.

Par la suite, on trouve Skander Mansouri à la 971e place. Quant à Aziz Dougaz il est à la 1.100e place, mais c'est un garçon qui ne joue pas régulièrement les tournois à cause de ses études universitaires. Actuellement, il est pris en charge par l'ITF pour une tournée aux Etats-Unis.

Il peut encore mieux faire et gagner des places s'il joue plus de tournois à dotation élevée. Moëz Chergui est suivi d'Anis Ghorbel qui loge à la 555e place.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.