Tunisie: L'Ugtt exige la vérité

Il considère, par ailleurs, que l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) demeure le négociateur unique et officiel dans le dossier des ouvriers de chantiers. Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, qui s'exprimait samedi lors d'un point de presse, a affirmé que quatre individus en rapport avec ces incendies ont été placés en garde à vue à Jendouba et deux autres à Bizerte. Il s'agit, a-t-il indiqué, d'ouvriers de chantiers temporaires recrutés puis abandonnés, selon les investigations préliminaires.

Le collectif affirme néanmoins que ses adhérents «restent mobilisés pour le salut de la sécurité de la patrie et répondront toujours à l'appel du devoir, quelles que soient les conditions». Il réitère son hommage aux ouvrières et ouvriers des chantiers qui combattent le feu en première ligne, les appelant à résister jusqu'à ce que les incendies soient totalement éteints.

Depuis plusieurs jours, de nombreux incendies ravagent des centaines d'hectares de forêt dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Zaghouan et Jendouba et Kasserine. Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Khalifa Chibani, qui s'exprimait samedi lors d'un point de presse, a affirmé que quatre individus en rapport avec ces incendies ont été placés en garde à vue à Jendouba et deux autres à Bizerte.

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Noureddine Taboubi, a pressé, hier, le gouvernement à «dévoiler au peuple tunisien la vérité» sur les feux de forêt enregistrés récemment dans plus d'un gouvernorat et à poursuivre en justice toute personne impliquée dans ces incendies.

