Tunisie: De nouvelles mesures au profit de la presse écrite

La séance de travail a en outre décidé de publier une circulaire obligeant les ministères et les structures publiques (centrales et régionales) à acquérir les journaux et publications dans le cadre d'abonnements publics.

Il s'agit aussi d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant création d'un établissement de publicité publique et de distribution des abonnements et de le soumettre pour adoption lors de la discussion de la loi de finances pour l'exercice 2018.

Cette réunion a également envisagé la création d'un fonds de soutien à la presse écrite et électronique et son inscription dans la loi de finances pour l'exercice 2018.

Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et de représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des Finances, de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux et du Syndicat général de l'information.

