Tunisie: Une première depuis 2012

«Sans la garde exercée par le royaume hachémite et sans la ténacité des habitants d'Al-Qods, on aurait perdu les lieux saints il y a bien longtemps», a-t-il dit avant sa visite selon l'agence officielle Petra, «notre réussite réclame une position unie de notre part avec nos frères palestiniens».

Les tensions provoquées par la crise autour de l'esplanade, symbole national et religieux intangible pour les Palestiniens, ont encore été accentuées entre la Jordanie et Israël par un incident meurtrier survenu le 23 juillet dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman, où un agent de sécurité israélien a tué deux Jordaniens.

Pour la première fois depuis un bref séjour à Ramallah en décembre 2012, c'est le souverain hachémite, attendu vers 12h30 (09h30 GMT), qui effectue le court déplacement héliporté, et non pas le «raïs» palestinien qui parcourt les 70 kilomètres jusqu'à Amman.

