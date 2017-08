Burkina Faso: Simon Compaoré visite les brigades et commissariats

Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou et des bretelles Bassila-Manigri-… Plus »

Du reste, il leur a fait un rappel sur l'objectif de son passage à Koupéla tout comme à Pouytenga : inviter les services de sécurité à rester stoïques, à cultiver la vigilance, à fluidifier l'information et à demeurer unis afin de sécuriser la province et partant, le pays entier. Sans répit ni perte de temps, Simon Compaoré et son équipe ont quitté Koupéla pour d'autres étapes aux environs de 10h 30.

Car, c'est aux environs de 8h 30mn que Simon Compaoré commençait sa visite du Kourittenga à travers le passage en revue des troupes à Pouytenga. Accompagné par plusieurs de ses collaborateurs et des autorités locales, Simon Compaoré n'a eu de mots que d'encouragements et de promesses d'amélioration de conditions de travail.

Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, était, le samedi 5 août 2017, à Pouytenga et à Koupéla dans les brigades de gendarmerie et les commissariats de police.

