Cameroun: Yaoundé - La Régionale d'Epargne et de Crédit accusée de bâtir à Nlongkak avec un faux titre foncier

C'est la substance d'un communiqué radio-presse du Collectif des locataires et résidents de l'immeuble Simo (Rond point Nlongkak, face Boulangerie centrale) ainsi que de leur personnel, lesquels annoncent une pétition et une marche pacifique mardi prochain, pour stopper les travaux de la structure financière qui selon eux, bâtit au parking de l'immeuble, aux dépens d'une décision du Tribunal de première instance de Yaoundé (Centre Administratif) datée du 09 décembre 2016.

L'intégralité du communiqué parvenu à la rédaction de Camer.be Yaoundé.

Le Collectif des locataires, des résidents de l'immeuble Simo et leur personnel informe l'opinion :

Que par décision de justice du tribunal de première instance de Yaoundé - Centre Administratif en date du 09 décembre 2016, la présidente dudit tribunal a ordonné l'arrêt des travaux engagés sur le par parking de l'immeuble Simo par une micro-finance de la place, La Régionale d'Epargne et de Crédit ;

Qu'en violation flagrante de cette décision de justice, La Régionale d'Epargne et de Crédit poursuit les travaux en produisant des nuisances de toutes sortes (bétonneuses émettant un bruit infernal, engins d'excavation, camions, etc.). Le parking des locataires, des résidents de l'immeuble, de leur personnel et de leurs clients a disparu et leurs activités professionnelles sont, depuis un an, réduites à néant. La petite entrée « de faveur » dans l'immeuble est elle-même bloquée par les gravats déversés par la Régionale d'Epargne et de Crédit ;

Que par correspondance adressée à Madame le ministre des Domaines et des Affaires foncières en date du 03 juillet 2014, le délégué départemental des Domaines et des Affaires du Mfoundi avait constaté, après investigations, que le titre foncier muté au profit de cette micro-finance s'était opéré sur le domaine public routier de tous les Camerounais. Le domaine public étant inaliénable, le délégué avait proposé au ministre des Domaines, le retrait pur et simple de ce titre foncier ;

Que la preuve est établie au-delà du doute que ce titre foncier est en tous points frauduleux et qu'une procédure en annulation de ce faux titre est actuellement en cours devant les tribunaux ;

Qu'une commission a été créée par le préfet du Mfoundi à l'effet d'éclairer les aspects administratifs de ce contentieux et au cours de la première réunion tenue dans les services de la préfecture le mercredi 19 juillet 2017 dernier, le représentant du préfet a suggéré à La Régionale d'Epargne et de Crédit d'arrêter les travaux sur le terrain en attendant que la justice statue sur la validité de son titre foncier ;

Que malgré cette injonction de la préfecture, La Régionale d'Epargne et de Crédit poursuit les travaux sur le terrain.

Que cette maltraitance des locataires et des résidents de l'immeuble Simo par La Régionale d'Epargne et de Crédit n'a que trop duré.

Que La Régionale d'Epargne et de Crédit représente ces sociétés mafieuses mettant ainsi en péril l'argent des épargnants camerounais et qui déclarent ouvertement qu'elles sont au-dessus des lois.

Pour ces raisons et pour bien d'autres, Le Collectif des locataires, des résidents de l'immeuble Simo et leur personnel ont décidé de porter cette affaire qui se déroule en plein cœur de la ville de Yaoundé, au rond point Nlongkak, à l'attention de l'opinion nationale et internationale en engageant une série d'actions et de protestations pacifiques pour contraindre La Régionale d'Epargne et de Crédit à respecter la loi, à cesser les travaux et à libérer le parking de l'immeuble Simo ;

Le Programme d'action citoyenne contre La Régionale d'Epargne et de Crédit prévoit :

Le mardi 25 juillet 2017, 11, Signature de la pétition par les locataires, les résidents et leur personnel. Marche pacifique vers les services de la préfecture du Mfoundi ;

Mercredi 26 juillet 2017, 10 h : Distribution des tracts d'information sur le site, rencontre avec les médias, conférence de presse.

Lundi 03 aout 2017, 10 h, Sitting pacifique sur le site des travaux.