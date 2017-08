Mali: Collectivités locales - La tutelle organise une évaluation à mi-parcours de ses programmes

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population a initié une journée de réflexion et d'échanges sur les questions d'Aménagement du territoire, de population et de statistique.

Présidée par le chef du Département ministériel, Adama Tiemoko Diarra, la journée de réflexion et d'échanges vise à évaluer et d'ajuster le programme d'activités de chaque structure afin de tenir compte de la vision du Président de la République articulé autour des quatre axes principaux suivants : parachever la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgences sociales et adapter notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales.

Cette vision qui a fait l'objet de la Déclaration de Politique Générale par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a été traduite en plan opérationnel de travail par le gouvernement. C'est pourquoi, un des objectifs essentiels de la rencontre est, pour les responsables du Département de l'Aménagement du Territoire et de la Population, de partager une vision assortie d'un engagement commun pour relever le défi de la traduction dans la réalité du plan opérationnel de travail du gouvernement.

Il s'agira pour les acteurs d'élaborer un plan d'actions actualisé pour la période 2017-2018 devant permettre d'améliorer les prestations du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population.