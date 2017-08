Mali: Agriculture - 15 milliards FCFA pour la reconversion du périmètre de Soké

Le projet est financé par le budget national pour plus de 15 milliards de F CFA. L'exécution des travaux confiés à l'entreprise EGK se fera en deux tranches. Il s'agit d'une tranche ferme de 1108 ha située en rive gauche du canal principal de Dioro pour un montant de 12.311.092.837 FCFA et un délai d'exécution de 19 mois hors saison des pluies.

Le PADER-S1 est articulé autour de cinq composantes qui sont les travaux d'aménagement hydro agricole comprenant la reconversion de 1.125 ha du casier de submersion contrôlée de Soké 1 en périmètre de maîtrise totale. Le recalibrage du canal principal sur 16.580 m et 23.334 m pour les canaux secondaires. Il est aussi prévu la construction de trois magasins de stockage, trois parcs de vaccination, l'actualisation des études et l'appui institutionnel assuré par l'ORS.

Les ministres de l'Agriculture, Dr Nango Dembélé et celui de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, ont procédé, vendredi dernier, à Soké au lancement des travaux de reconversion de submersion contrôlée en maîtrise totale du casier de Soké 1. Financé par le budget national pour plus de 15 milliards de F CFA, les travaux concernent la reconversion de 1125 ha.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

