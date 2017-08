Mali: JCI Bamako Espoir - Entreprenariat et création d'emplois au cœur des débats

Les ministres de l'Agriculture, Dr Nango Dembélé et celui de l'Economie et des Finances, Dr Boubou… Plus »

Par ailleurs, il a fait don de 2 millions de Francs CFA pour aider à la mise en œuvre de leur plan d'action. Ce plan d'action porte sur des actions de développement communautaire telles que l'assainissement, la fourniture de matériel médical ou encore le soutien scolaire. Se montrant plus préoccupé, le patron de la société Wassoul'Or a invité les jeunes à faire preuve de persévérance, de rigueur et d'engagement dans chacune de leurs entreprises.

Parrain du bureau 2017 de la JCI, Aliou Boubacar Diallo a émis le vœu que la priorité soit donnée à la création d'entreprises par les jeunes afin que ceux-ci soient à leur tour des créateurs d'emploi. Et qu'ils fassent de l'entreprenariat jeunes un vivier pour la création de richesse et d'emploi jeune.

