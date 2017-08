Ile Maurice: Mauritius Telecom - Un autre agent MSM décroche un contrat

Une dénonciation en appelle une autre. C'est le cas de le dire au nº8, Moka- Quartier-Militaire.

Après la parution de l'article intitulé «Circonscription nº8 : un agent Mouvement socialiste militant (MSM) rafle un contrat de Mauritius Telecom», dans notre édition du 17 juillet, d'autres langues se sont déliées dans la circonscription du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Offusquées par ce qu'elles qualifient de «népotisme», de «mantalité roder bout, koler lafis, ti kopin, ti kopinn», des voix s'élèvent pour dénoncer d'autres cas similaires, toujours à Moka-Quartier-Militaire.

Le plus concret concerne un autre membre du MSM au no 8. Il s'agit de Ravinash Mattarooa, plus connu comme Avinash. Cet habitant de Camp-Thorel figure d'ailleurs sur la même photo que celle publiée dans notre édition du 17 juillet où on voit Pravind Jugnauth, Sherry Singh, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom (MT), ainsi que Sanjay Karria, Constituency Clerk du Premier ministre, autour d'une table. Ravinash Mattarooa a, à travers sa société Green Space Co Ltd, également décroché un contrat de MT.

Un contrat plus conséquent que celui de Sadaven Chocken. Rappelons que ce dernier, directeur et unique actionnaire de Perfect Job Company Ltd et également agent du MSM au no 8, a raflé un contrat de Rs 541 000 de MT pour repeindre cinq bâtiments de la compagnie étatique à Dagotière, Bel-Air, Trou-d'eau-Douce, Quatre-Sœurs et Deux-Frères. Cela, après l'accession au pou- voir de l'Alliance Lepep en décembre 2014.

Pourtant, Green Space Co Ltd, également domiciliée à Camp-Thorel, a été enregistrée au Registrar of Companies le 4 février 2015. Soit moins de deux mois après les élections générales du 10 décembre 2014. Ravinash Mattarooa est l'unique directeur et actionnaire de cette société d'entretien, entre autres activités. L'express a tenté d'avoir la version du principal concerné. Mais il n'est pas revenu vers nous, malgré les nombreux messages que nous avons laissés à ses proches.

À Camp-Thorel, chez les Mattarooa, un homme qui s'est présenté comme l'oncle de l'actionnaire de Green Space Co Ltd nous a déclaré qu'Avinash a obtenu un «tra- vail». Ce qui lui a permis à son tour de créer 20 emplois. «Ça fait un moment que j'entends que vous le cherchez. Pourquoi vous ne laissez pas les gens travailler ? J'ai acheté un camion pour lui qui ne travaille pas (NdlR, il montre le camion stationné dans la cour)», devait-il s'emporter. Avant de nous lancer : «Al get Prémié minis si ou éna kestion.»