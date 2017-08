Ile Maurice: Comblement des zones humides - Des habitants du Nord réclament une enquête de la police

Georges Ah-Yan dit, lui, avoir fait le déplacement, samedi dernier, pour faire un constat des lieux. «J'ai été abasourdi par l'ampleur des dégâts.» Selon lui, le ministre du Logement et des terres devrait venir sur place pour se rendre compte du problème. Il fait ressortir que si on ne comble ces zones humides, «à chaque averse et à chaque grosse pluie, les maisons des habitants de la région risquent d'être submergées».

Ce dernier, ainsi que des habitants de Péreybère et de Grand-Baie ont animé une conférence de presse, ce mardi 8 août. Selon eux, des «choses» louches se trament la nuit dans ces zones humides. «Des camions font le va-et-vient à la nuit tombée pour y déverser toute sorte de débris», allègue une habitante du Nord. Or, malgré plusieurs plaintes à la police, rien n'a été fait.

