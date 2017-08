Afrique du Sud: Echec de la motion de défiance contre Zuma, malgré les scandales

Les scandales qui ont émaillé la présidence de Jacob Zuma ont profondément divisé jusqu'au sein de son parti l'ANC, parti historique, le parti de la lutte anti-apartheid. Son secrétaire général et son vice-président ont réclamé des enquêtes judiciaires contre Jacob Zuma et les défections se multiplient. Il faut désormais préparer le congrès de l'ANC au mois de décembre, au cours duquel le parti doit se choisir un nouveau leader. RFI

Jacob Zuma aura donc résisté à 9 motions de défiance et à une opposition tenace. De plus en plus tenace à mesure que les scandales politico-financiers éclatent.

La mainmise des Gupta sur les affaires publiques atteint son point critique en mars 2017, lorsque le très respecté ministre des Finances Pravin Gordhan est limogé par Jacob Zuma . Il avait été nommé pour lutter contre la corruption et avait ouvert une enquête concernant un contrat de livraison passé par l’une des filiales des sociétés de l’empire Gupta. Or, l’un des postes proposés par la famille indienne à des membres de l’ANC incluait justement celui de ministre des Finances.

Le Guptagate éclate en juin 2017, au moment de la publication de milliers de mails échangés entre le chef d’Etat et son entourage. Ces mails révèlent l'ampleur des liens entre le pouvoir et la famille Gupta , une puissante famille d'hommes d'affaires d’origine indienne.

Du nom de la résidence secondaire de Jacob Zuma, le scandale de « Nkandla » est le plus emblématique de sa présidence. Il fait l’objet d’un bras de fer entre le président Zuma et son opposition depuis plusieurs années. Le chef de l’État sud-africain est soupçonné d’avoir utilisé 20 millions d’euros d'argent public pour rénover sa luxueuse résidence privée, dont les travaux ont démarré en 2009.

Avec un total de 198 voix en faveur de son maintien (177 en faveur de son départ), Jacob Zuma a encore une fois échappé à une possible destitution. Depuis le début de son mandat en 2009, le président sud-africain a été la cible de nombreuses motions de défiance au Parlement. De l'affaire Nkandla au « Guptagate », Jacob Zuma s'est empêtré dans une série de scandales mélant politique, conflits d’intérêts et soupçons de corruption.

